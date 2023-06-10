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密件案遭聯邦起訴 路透分析川普可能答辯角度

不敢落井下石？川普遭聯邦起訴 共和黨總統大選對手「1原因」反挺他

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
美國前總統川普被控非法持有國防機密文件遭到起訴。(路透)
美國前總統川普被控非法持有國防機密文件遭到起訴。(路透)

美國前總統川普被控非法持有國防機密文件遭到起訴，但川普的2024年總統大選共和黨內主要競爭者反而站在他這邊，齊聲譴責美國司法部，擔心若不這麼做恐惹怒川普的核心支持者。

路透社報導，前總統遭到聯邦起訴在美國史上前所未見，而川普目前最有可能出線，代表共和黨與現任民主黨籍總統拜登在明年總統大選一決勝負，使得狀況更加不尋常。

與川普爭取成為共和黨總統候選人的佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）、南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）、前南卡羅來納州州長海理（Nikki Haley）等人，都沒有利用川普遭起訴的機會落井下石，反倒指控司法部政治偏頗，這也是他們很多人自己打選戰時抱持的中心立場。

民調遠遠落在川普後頭、目前排在第2的德桑提斯在推特（Twitter）發文說，「聯邦法律執法變成了武器，對於一個自由社會而言是一項致命威脅」。「多年來，我們見證了法律基於政治傾向而被不公平地運用。」

共和黨人稱，川普遭到起訴是拜登出於政治動機動的手，儘管這種指控毫無證據。司法部則表示，所有調查決定絕非出於黨派政治，且已將調查交給一名特別檢察官。這名檢察官的任命，是為了使這種有政治敏感性的調查具有一定程度的獨立性。

本身也陷入私藏機密文件風波的拜登今天說，他沒有和司法部長賈蘭德（Merrick Garland）討論過川普的案子，顯示他在面對主要政治對手遭到起訴時，小心拿捏尺度。

拜登將自己與川普被調查案進行切割，他表示，「我完全沒跟他（賈蘭德）討論過，我以後也不會跟他討論這起案件」。

出線希望渺茫的前阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）是至今唯一膽敢批評川普的參選人。他呼籲川普趕快退出競爭，指控川普藐視憲法，還表現出「對法治的不尊重」。

前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）這週宣布參選時曾痛批川普，他現在則說希望先看到起訴書細節再發表意見。

不過，川普的挑戰者大多選擇替他辯護，或許是看到川普3月在紐約的艷星封口費案被許多共和黨人認為是出於政治動機，反倒替川普爭取到不少支持。

川普經歷許多官司與醜聞，支持率卻保持平穩，但他今天面臨嚴重指控，可能給了他的共和黨對手一些可攻擊之處，尤其是在國安方面。

亞利桑納州共和黨人的長年顧問庫格林（Chuck Coughlin）表示，刑事起訴的累加效應將會侵蝕川普的基本盤。川普目前被認為掌握30%的共和黨人選票。

川普被指控試圖推翻2020年總統大選結果，此案正在喬治亞州遭到調查；還因為川粉在2021年1月6日攻入美國國會大廈，川普被控在其中推波助瀾，面臨另一項聯邦調查。

如果起訴書不斷增加，庫格林預料其他共和黨參選人就會開始爭辯川普沒辦法贏得大選。

與此同時，川普的對手開始採用他的論調來批評司法部，指控聯邦檢察官針對共和黨人，儘管先前拜登兒子韓特（Hunter Biden）自2018年因稅務問題接受聯邦檢察官調查後，他們都曾拍手叫好。

民調支持率只有個位數的史考特，同樣稱聯邦檢察官被當成了武器。他8日晚間接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說，「今天我們看到了一個天平傾斜的司法體系」。

被認為出線無望的印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）也指控司法部不公正地針對川普，並矢言如果自己當選就會特赦川普。

曾獲川普欽點擔任駐聯合國大使的海理說，美國人對於「檢察官越界已經感到厭煩」，但她也暗示川普惹上的麻煩實在太多。她今天在推特發文說：「該是時候擺脫數不清的鬧劇和干擾了。」

最近宣布參選的前副總統彭斯（Mike Pence）則說，他對川普遭到起訴「深感困擾」，認為這會使美國更加分化，但他也相信美國大眾會檢視案件的真相，自己做出判斷。

川普 共和黨 司法部

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