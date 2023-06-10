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密件案遭聯邦起訴 路透分析川普可能答辯角度

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密件案遭聯邦起訴 路透分析川普可能答辯角度

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
前總統川普2021年卸任離開白宮後將機密文件非法帶至位於佛州的寓所，遭聯邦起訴刑事犯罪。（美聯社）
前總統川普2021年卸任離開白宮後將機密文件非法帶至位於佛州的寓所，遭聯邦起訴刑事犯罪。（美聯社）

前總統川普2021年卸任離開白宮後將機密文件非法帶至位於佛州的寓所，遭聯邦起訴刑事犯罪。路透列舉川普面臨的指控，並分析可能的答辯說詞。

川普犯行為何？

今天公布的起訴書中，川普被控犯下38項犯行，包括非法持有國防機密觸犯間諜法、串謀妨害司法以及對調查人員做不實陳述等。

川普於2022年1月同意歸還15箱文件給國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration），官員後來在這些文件中發現有超過700頁文件被標註為機密。

聯邦調查局（FBI）去年8月前往位於棕櫚灘（Palm Beach）的川普海湖俱樂部住處搜索，另查扣約1萬3000頁文件，其中約100份有機密標示。在這大約100份密件中更有部分被標註為保密等級最高的「最高機密」（top secret）。

川普面臨哪些控罪？

川普面臨的指控中，最嚴重者莫過於依觸犯「間諜法」（Espionage Act）遭起訴的31項犯行；間諜法將未經授權持有國防資訊定為刑事犯罪，最高可判刑10年。

川普另被控犯下數項妨害司法罪行，任何「企圖阻礙、阻撓或干預」調查的行為都被視為刑事犯罪。

要證明控罪內容，檢方須證明川普的行為是出於蓄意，且他目的是要阻礙調查，無論成功與否。

川普可能的答辯

川普聲稱這整起調查是出於政治動機的「獵巫」，可能會以現任總統拜登和前副總統彭斯（Mike Pence）卸任後同樣被人發現在家中持有密件卻未獲控罪，主張自己遭選擇性起訴。拜登的機密文件是來自他擔任副總統和聯邦參議員時期的資料。

但要證明所謂選擇性起訴的法律難度不低。法律專家指出，這類主張最後往往以失敗告終，因被告必須證明他們是出於武斷原因被刻意針對，且檢察官無視他人類似情況。

有別於川普的是，拜登和彭斯都立刻返還手頭敏感文件，並配合檢方搜索是否還有漏網之魚。司法部正在調查拜登的案子，針對彭斯的調查則已於6月1日撤銷。

川普此前聲稱，他在搬動這些密件前已將其解密。總統固然有將檔案解密或列為機密的最終權限，但通常會形諸文字並經過制度性管道為之，反觀川普至今沒拿出他已將相關檔案解密的證據。

至於妨害司法方面，川普可能會主張自己只是聽從律師的合理法律建議行事，沒有犯罪意圖。他也可以試圖把責任歸咎於下屬，或指控下屬咨意行事。

川普 拜登 間諜

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