川普37重罪遭起訴 涉帶走核武、國防機密文件 危害國安

司法部9日公布起訴書，以37項重罪控訴川普，創下美國前總統被聯邦刑事起訴的紀錄。（美聯社）

司法部9日解封前總統川普 「密件門」調查案起訴書，川普涉嫌在佛羅里達州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)寓所非法持有包括美國核子和國防等機密文件，遭37項重罪起訴；這是美國史上第一次出現前任總統面臨聯邦犯罪起訴。

司法部指出，川普於2021年1月卸任時，帶走國防部、中央情報局(CIA)、國家安全局(NSA)和其他情報機構的高度機密檔案。

川普強調清白：我沒有錯

對於起訴書曝光，川普9日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)貼文強調自己是清白的。他寫道：「沒有人說我不能查看從白宮帶走的私人紀錄。這麼做根本一點錯都沒有。」

川普在自己的社群媒體上表示他並沒有做錯事，並立刻趁勢操作，上網公開募款。（Getty Images）

擅自拿機密文件給訪客看

美聯社報導分析，全案核心在於總統有義務保護美國政府最有價值的機密；聯邦檢察官 指出，川普擅自保留文件、拒絕交還，某些情況下還把文件拿給訪客看，不但危害美國與外國之間的關係，還危及美軍及美國秘密消息來源的安全。

曾展示五角大廈攻擊計畫

聯邦檢察官在起訴書中指出，川普卸任後從白宮帶走關於核武實力的高度敏感機密文件，以不當方式放在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)住處，面對調查人員索取文件時，川普則一再指示手下及律師幫忙隱藏。起訴書中寫道，川普還曾傲慢地向他人展示一份五角大廈的「攻擊行動計畫」與機密地圖。

起訴書中顯示，川普將機密文件堆放在家中四處，包括廁所。（美聯社）

任一項定罪都將坐牢數年

川普被起訴的37項罪名裡，31項與蓄意保留國防資料有關，其他罪名還包括密謀犯罪、妨礙司法調查以及不實陳述，即使只有一項罪名遭到定罪，都可能坐牢數年。一名川普助理被檢察官查出在海湖莊園受到川普指示而搬動數十箱文件，面對調查人員詢問時卻說謊，也同時被檢察官以密謀犯罪等罪名起訴。

「密件門」特別檢察官史密斯(Jack Smith)發表聲明說，保護國防資料的法律隊於美國安全非常重要，這些法律應該徹底執行。他指出：「觸犯這些法律將置我們的國家於險境。」

川普13日邁阿密到案過堂

川普13日下午將在邁阿密聯邦區域法院到案並過堂，法院指派的審案法官是川普任命的聯邦法官；川普辯護律師團有兩名律師9日宣布辭職。

川普也在9日的貼文中扯進拜登 總統，說拜登同樣也因為帶走副總統任內的機密檔案而遭調查；但美聯社報導，川普案件與拜登案件不同之處在於，拜登並不像川普設法隱瞞。對於起訴川普，拜登表示不會干預司法部辦案。

司法部公布49頁的起訴書，內容顯示川普帶出的300多件機密資料中，包含核子機密和軍事行動，被控危害國家安全。（路透）

起訴案讓2024大選添變數

已宣布要再戰2024的川普，在共和黨總統初選競爭者當中，支持度遙遙領先；但這起案件讓川普的司法困擾變得更加沉重，川普因為2016年大選前付「封口費」給緋聞對象而在紐約州遭到起訴，目前還遭到聯邦檢察官及亞特蘭大檢方調查，接下來恐將面臨更多刑事起訴。