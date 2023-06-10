拜登和潘斯都帶走機密卻未起訴 可能是這些原因

拜登總統以前在華府的辦公室和他的德拉瓦州家中，亦曾發現機密文件。(美聯社)

前總統川普 因「密件門」案被控37項重罪起訴，調查員在川普位於佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)住所中查獲300多份機密文件；然而除了川普，在前副總統潘斯(Mike Pence)的印第安納州住所、拜登 總統以前在華府的辦公室和他的德拉瓦州家中，亦曾發現機密文件，然而潘斯和拜登都未被起訴，也未被控罪；「今日美國報」(USA TODAY)報導，一來可能因數量及涉案人的配合度，再者則因現任總統的豁免權。

在潘斯案中，潘斯的律師1月向聯邦調查局(FBI)交出十幾份機密文件，聯邦官員稍後搜查其住所並帶走其他機密文件，包括未標示機密的六頁文件。

潘斯同意搜索行動，他的律師在沒有搜查令被核發的情況下配合聯邦官員調查。

前副總統潘斯也被爆出住家內有多份被標示為機密的文件。(路透)

官方未立即證實不對潘斯提出刑事訴訟的原因；潘斯與川普兩個案件的不同之處包括機密文件數量，以及川普住所發現的部分文件是根據傳票被沒收的文件等因素。

司法部 本月稍早已通知潘斯，不會針對在他家發現的機密文件提出刑事指控。

而在拜登部分，司法部官員尚未證實是否將起訴拜登，特別檢察官、韓裔律師許景(Robert Hur)負責調查在拜登老家及以前辦公室發現的機密文件。

2022年11月，拜登的私人律師在整理先前位於「拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)的辦公室時發現約10份的「少量」機密文件，拜登於2017年至2020年使用該辦公室。12月、1月又在拜登的德拉瓦老家發現其他文件。

拜登的法律顧問索伯(Richard Sauber)表示，拜登以前的辦公室發現機密文件後，拜登的律師已立即聯繫白宮法律顧問辦公室。

司法部法務顧問辦公室(Office of Legal Counsel)表示總統在任期間免於被起訴，但許景針對拜登的調查仍在進行中，未來拜登會不會也面臨法律問題，目前不明朗。