前總統川普 4日出庭應訊被控犯下34項偽造商業紀錄重罪,現任總統拜登 在白宮 被記者提問川普相關問題後,並未正面回應而是當場笑了出來。

福斯新聞報導,在與總統科學技術顧問委員會(President's Council of Advisors on Science and Technology)就「AI的機會與風險」。召開會議之前,拜登在白宮宴會廳發表談話,有記者大聲詢問,「對前總統川普的起訴是否引起政治分裂?」拜登沒有直接回答問題,而是笑看記者被請出去。

拜登總統。(美聯社)

白宮的拜登談話官方文字記錄沒有包括上述問題或拜登的回應。自上周以來,拜登和白宮便一直避免討論有關川普遭起訴一事。拜登3月31日表示,對川普一事「不評論」。

來源:GOP War Room