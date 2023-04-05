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主審法官警告川普：不得公開討論案情、煽動暴力將下封口令

記者顏伶如／綜合報導
紐約州主審法官默欽4日要求雙方節制，不要任意發言，對案件審情帶來不利影響。(路透)
紐約州主審法官默欽4日要求雙方節制，不要任意發言，對案件審情帶來不利影響。(路透)

前總統川普因「封口費」案遭曼哈頓地方檢察官起訴，主持4日過堂的紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)時，提醒曼哈頓檢方與川普不得任意公開討論案情，否則他會下封口令。

默欽法官警告說，如果川普在社交媒體上發布煽動暴力的帖子，他可能會對他下封口令。法官並裁定下次庭訊是12月4日。

封口令將阻止川普和他的法律團隊公開討論此案，這將擴展到川普最喜歡的與川普支持者交流的社群體。

默欽被英國廣播公司(BBC)形容為是個「實事求是」(no-nonsense)的法官；紐約時報報導，這是默欽第二次審理與川普有關的犯罪案件。

川普集團(Trump Organization)遭控高層主管逃漏稅，去年底歷時五周的庭訊便由紐約州高等法院法官默欽主持，川普集團前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)後來遭定罪。這起官司讓默欽成為川普在社群網站發文痛批的目標，川普上周發文便指默欽是受到指派負責這起「獵巫行動」案件。

出生於哥倫比亞波哥大(Bogotá)的默欽，在紐約州擔任法官已超過16年。知情人士說，默欽六歲時隨家人到美國，成長於紐約市皇后區(Queens)。

畢業於霍夫斯徹大學(Hofstra University)法學院的默欽，司法生涯從1994年開始，在曼哈頓地區檢察官辦公室擔任助理檢察官，五年任職期間負責金融詐騙案件，後來轉到紐約州檢察長辦公室工作，2006年獲任命為布朗士郡家事法院( Bronx County Family Court)法官，2009年以來擔任紐約州高等法院代理法官( acting justice)，負責審理重罪案。

前任白宮資深顧問、川普盟友巴農(Stephen Bannon)遭控利用美墨邊境築牆慈善組織進行詐騙及洗錢一案，目前同樣由默欽主審。

曼哈頓辯護律師庫比(Ron Kuby)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，默欽是個嚴肅的法官，睿智且個性溫和；庫比說：「他不是會對律師咆哮的那種法官，不搞花招、實事求是是他身為法官的特點。法庭大小事都在他的完全掌控中。」

川普集團去年遭到起訴時，默欽強調檢方起訴絕對不是基於政治動機。川普集團辯護律師主張，魏索柏格因為與川普關係密切而遭到清算，但默欽以論述沒有法律根據為由予以駁回。

川普 紐約州 曼哈頓

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