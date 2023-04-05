川普涉干預大選 上訴法院裁定白宮前幕僚長須作證

在前總統川普 因封口費案出庭應訊前數小時，哥倫比亞特區(District of Columbia)上訴法院針對川普陣營涉及的干預大選的官司，正式裁定前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等多位川普幕僚必須出庭作證，重挫官司纏身的川普。

有線電視新聞網(CNN)報導，哥倫比亞特區上訴法院三名法官組成的合議庭，在川普律師團隊提交申請後兩小時，即取得司法部 回覆，並於4日稍早，也就是川普前往曼哈頓法院出庭應訊前數小時，正式公布裁決，要求梅杜斯與其他多位高級幕僚、助理皆需為干預2020大選案，出庭作證。

據了解，聯邦大陪審團花了長達七個月時間，調查川普陣營是否違法干預2020大選結果，檢方花了兩年時間調查川普陣營是否為了推翻敗選結果而涉及不法行為，並由司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命特別檢察官史密斯(Jack Smith)負責處理此案。

由於干預大選涉及多項聯邦重罪，也是官司纏身的川普至今面臨最嚴重的法律攻防戰，因此律師團為了阻止相關人士出庭作證，曾向法院提出抗告，但在上個月，遭到哥倫比亞特區聯邦地區法院法官霍維爾(Beryl Howell)以行政特權為由，遭到駁回。

因此在哥倫比亞特區上訴法院裁決後，川普陣營多位前白宮幕僚都將被傳喚出庭，包括陪同川普自佛州海湖莊園搭乘專機飛抵紐約的前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)、前白宮副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)以及前高級助理米勒(Stephen Miller)，其他還有前國土安全部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)以及助理盧納(Nick Luna)和前人事主任麥金蒂(John McEntee)等人，都將被要求提供證詞和文件。

不過在上訴法院裁決前，川普律師團3日已提出緊急呼籲，企圖阻止相關人士出庭作證，並繼續主張行政特權尋求上訴，同時向哥倫比亞特區聯邦地區法院首席法官波斯柏格(James Boasberg)提出暫緩裁決，以免將隨時遭到檢方傳喚。