川普涉掩蓋私生子 起訴書曝付錢給門衛、玩伴女郎掩飾外遇

前總統川普4日抵達紐約曼哈頓刑事法院出庭應訊。（路透）

曼哈頓 地方檢察官4日下午公布對前總統川普 (Donald Trump)的16頁起訴書，新透露出的指控稱川普為掩蓋私生子一事，向川普大樓一名前保安支付封口費的行為；此外，川普也向色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)、「花花公子」雜誌模特麥克道格(Karen McDougal)支付高額費用，做為封口費，以確保2016年大選前其性交易事件不被爆光。

華盛頓郵報引述法律專家分析報導，即便所有指控成立，初犯的川普可能也不會坐牢；雅虎新聞則根據智庫學者艾森(Norm Eisen)的分析指出，川普干預喬治亞州大選及其他聯邦調查，比較可能讓他落入囹圄。

根據檢方起訴書，川普在2016年大選前後，聯合旗下有八卦小報「國家詢問報」(National Enquirer)的美國媒體公司(American Media Inc.)展開「壓新聞計畫」(Catch and Kill Scheme)，鎖定任何有關川普醜聞的蛛絲馬跡，憑藉支付高額封口費來掩蓋與其相關的負面信息，藉此提升他的選舉人氣；事成後，川普邀請美國媒體公司首席執行官派克(David Pecker)參加了他的總統就職典禮。

經過多方查證，檢方表示，從2015年8月至2017年12月，川普通過一系列金錢交易實行他的「壓新聞」計畫，涉嫌34次偽造虛假商業紀錄以掩蓋不法交易，甚至不惜違反聯邦和州級選舉法來欺騙選民。

檢方起訴書指川普大樓門衛薩尤丁2015年10月試圖兜售川普醜聞給媒體。(dinosajudin.com)

起訴書中首先提到川普的私生子事件，即川普大樓門衛薩尤丁(Dino Sajudin)在2015年10月，計畫把自己近距離觀察到的川普私生子情況兜售給媒體，但被美國媒體公司以3萬元「買斷」，封口其所知道的川普私生子的真相。

2016年6月，「花花公子」雜誌模特麥克道格打算向媒體披露她和川普的婚外情，川普得知後要美國媒體公司向麥克道格支付15萬元封口費，並承諾以現金的方式償還美國媒體公司，但該公司最終以擔心犯法為由拒絕，此後成立空殼公司付款給麥克道格。

曼哈頓檢方起訴書指「花花公子」女郎麥克道格2016年被川普收買封口。(取自Instagram)

2016年10月，總統大選前的12天，川普通過特別顧問又給色情片女星丹尼爾斯匯出13萬元封口費。選舉成功後，他以月度支票 形式還錢給特別顧問，共開出11張支票，每張都由川普集團處理，其中九張由川普簽署。公司帳目上的支票開具名義均為「支付法律服務」，以掩蓋真實交易目的。

檢方表示，川普被查出34次偽造商業交易紀錄，以此支付封口費，並向美國媒體公司和其他同謀還錢。曼哈頓地檢處為此對川普提出34項重罪指控，類別為一級偽造商業文曼哈頓地檢起訴川普，讓川普成為首位面臨刑事起訴的前總統，堪稱美史頭一遭卻不是最後一回，最快在夏末之前，川普會面臨至少四項刑事調查，且情況恐比封口費案嚴重，另三項分別涉及喬州干預大選、國會暴亂及海湖莊園機密文件。

川普與成人片女星丹尼爾斯的封口費事引爆刑事起訴案。(取自@Myspace)

華郵指出，就封口費案而言，雖然涉及34項重罪指控，每項控罪最高可判四年且可連續判刑，但這些指控未涉及強制監禁，即便川普最終所有罪名都被定罪，也不一定會坐牢。

法律專家表示，川普是沒有前科的初犯，是否會被判入獄還說不準。