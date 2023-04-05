檢辯攻防2024開審日 勢必影響川普初選提名

曼哈頓地檢白艾榮新聞發布會起訴川普。(記者張心／翻攝)

曼哈頓 地方檢察官4日未如預期要求法官對前總統川普 下達封口令(gag order)，檢方提出2024年1月開審，但川普的辯護團隊認為此時序「太具侵略性」，要求明年春天開審；無論是哪個日期，都可能影響川普的初選提名造勢行程。

川普4日被控偽造商業文書等34項重罪，他一概不認罪，下次訂12月4日出庭。

就在法律觀察員懷疑檢方是否會對被告及辯方提出封口令之際，檢方並未提出此要求，主審川普被起訴一案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)也表示，就算檢方提出要求也不會允許。

法律觀察家表示，默欽若下達封口令，將有效禁止川普及其律師團對公開討論案情，預防藐視法庭的風險。

川普經常透過他自創的社群媒體 平台「真實社群」(Truth Social)批評曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，斥責這項調查是存在政治動機的「獵巫」行動。

川普也指責默欽，形容他是「痛恨川普的法官」，屢次強調「默欽恨我」。

默欽4日在庭審中警告川普及其團隊，不要發布可能煽動暴力的社群媒體貼文。

默欽訂12月4日開庭時川普本人出庭，辯方則請法官豁免川普不用親自到庭；對於辯方的要求，默欽坦言「是個重要且艱難的任務」，但並未馬上同意川普下次不用親自出庭，且基於「(案件)透明的重要性」，暫時否決辯方的要求。

川普2024年可能在愛阿華州黨團會議前幾周前往紐約受審，可能影響他的政治前景。

曼哈頓檢方提出2024年1月開審，而川普的法律團隊認為時序太具侵略性(too aggressive)，建議明年春天開審，法官默欽未表態。

無論是哪個日期，都會讓意圖尋求回鍋白宮的川普頭大；今年12月，共和黨2024年大選提名選戰將在愛阿華州黨團會議之前進入白熱化階段；候選人通常會利用聖誕節與跨年假期，走訪愛州各地及其他初選州造勢拉票。

共和黨尚未決定確切日期，但2024年各州黨團會議預料2月初陸續開跑。