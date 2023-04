前總統川普 4日出庭應訊後,回到佛州 海湖莊園發表談話,他表示,「從未想過這樣的事情會發生在美國」。

川普說,「我犯下的唯一罪行就是無懼捍衛我們的國家免受那些心懷不軌的人摧毀」。

川普現身在支持群眾面前時,伴隨著歌曲「對身為美國人感到自豪」。當他走向麥克風時,人群高呼「美國(USA)」。

川普稍早在紐約曼哈頓 法院出庭應訊,面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪,川普皆不認罪,成為美國史上首位被控刑事罪名的前總統。

DONALD TRUMP: “The only crime that I've committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.”



