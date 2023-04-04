現場直擊…川普出發前往法院投案 會認罪嗎？

（記者劉梓祁╱攝影）

3月30日下午，前總統川普 正式被曼哈頓 大陪審團投票起訴，將面對超過30項跟商業詐騙有關的罪名，為歷史上第一次有前總統遭受刑事指控。川普已於3日乘坐專機由佛州飛抵紐約併入住川普大廈(Trump Tower)，按照法庭程序，他將於今日(4日) 將前往曼哈頓檢察官 辦公室投案，並在法官提審前錄制指紋，但預計不會認罪。下午1時08分，川普在特勤人員和警員護送下乘坐黑色廂型車離開前往下城刑事法院。

4日上午大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道佔滿，第五大道可見每十米有一位警員值守，靠近大廈的兩側人行道也被柵欄封鎖；大廈南側出口56街道路被封，有大量特勤局和警方車輛以及救護車在外停靠，上空有直升機盤旋。

有川普支持者在場直播，也有反對者舉牌支持起訴決定，雙方曾產生口角但未發生衝突。支持者揮動美國國旗並不時大喊川普姓名及說出「假新聞」、「拜登讓一切更糟」、「為什麼不查拜登和柯林頓」等口號。

期間有插滿「川普2024」(Trump 2024)旗幟的卡車數次經過並鳴笛，引來圍觀支持者歡呼。由於現場群眾過多造成道路堵塞，警員隨後對其進行驅趕，有川普支持者不服並與警員發生口角，稱美國是自由土地、驅趕是侵犯自由。

還有支持者手持「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)旗幟，並譴責曼哈頓地區檢察官，稱這場起訴是一場陰謀，也是民主黨人為打壓川普再次尋求共和黨總統提名而製造的障礙。

3日川普離開佛州前曾發帖表示，形容此次對他的控罪是「獵巫」，又稱美國這個「曾經偉大的國家正在走入地獄」。在宣佈參加2024年總統大選後，川普曾在籌款郵件中稱美國已經墮落，但他不會放棄美國，將在2024年「拯救這個國家」。

曼哈頓地區檢察官辦公室目前尚未公開確認川普出庭時間等任何細節，但地區檢察官3日晚表示，將於今日(4日)下午在庭審後向媒體通報情況。據瞭解，在某些方面川普將被視為與其他罪犯被告一樣，將被錄取指紋，並分配一個紐約州身份編號以跟蹤犯罪記錄，但不會被銬上手銬，也不大可能被拍攝入獄照片。