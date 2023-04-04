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挺川華裔搖旗吶喊 退休警官陳文業：堅定支持川普

CNN：考量敏感時機和環境 中國料謹慎回應蔡麥會

影／挺川華裔多 揮舞國旗吶喊…陳文業：堅定支持川普

記者張晨／紐約即時報導
退休市警高層陳文業及夫人堅定支持川普。(記者張晨/攝影)
退休市警高層陳文業及夫人堅定支持川普。(記者張晨/攝影)

曼哈頓下城法院4日聚集眾多示威者，表達對於前總統川普（Donald Trump）被起訴一事的看法。現場不乏亞裔人士聚集，而其中多為挺川陣營。退休市警高層陳文業及夫人也到了現場加入聲援川普的行列。

陳文業表示，自己雖已退休，但兒子和曾經的老部下仍在工作。司法系統的漏洞讓整個紐約市千瘡百孔。當人們投票時，應該自己考量這是否是真正的民主自由；而亞裔、華裔更應該睜開眼睛看清現實，真正的犯罪者屢次霍亂街頭卻被輕易釋放，川普在位時主張法律與秩序卻被人認為是「獨裁者」。 他說，「我站在這裡的理由很簡單，川普支持執法者，而我作為執法者，不管是曾經，現在還是未來，我都會堅定的支持川普。」

支持川普的民眾。（記者張晨／攝影）
支持川普的民眾。（記者張晨／攝影）
支持川普的民眾。（記者張晨／攝影）
支持川普的民眾。（記者張晨／攝影）
圖中為翻譯家、作家梁禾；其夫是美國著名漢學家魏斐德。（記者張晨／攝影）
圖中為翻譯家、作家梁禾；其夫是美國著名漢學家魏斐德。（記者張晨／攝影）

川普 亞裔 退休

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