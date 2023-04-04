影／挺川華裔多 揮舞國旗吶喊…陳文業：堅定支持川普

退休市警高層陳文業及夫人堅定支持川普。(記者張晨/攝影)

曼哈頓下城法院4日聚集眾多示威者，表達對於前總統川普 （Donald Trump）被起訴一事的看法。現場不乏亞裔 人士聚集，而其中多為挺川陣營。退休 市警高層陳文業及夫人也到了現場加入聲援川普的行列。

陳文業表示，自己雖已退休，但兒子和曾經的老部下仍在工作。司法系統的漏洞讓整個紐約市千瘡百孔。當人們投票時，應該自己考量這是否是真正的民主自由；而亞裔、華裔更應該睜開眼睛看清現實，真正的犯罪者屢次霍亂街頭卻被輕易釋放，川普在位時主張法律與秩序卻被人認為是「獨裁者」。 他說，「我站在這裡的理由很簡單，川普支持執法者，而我作為執法者，不管是曾經，現在還是未來，我都會堅定的支持川普。」

聚集在紐約市(New York City)曼哈頓(Manhattan)下城法院的示威者中。值得一提的是，反川陣營中亞裔臉孔居少數，反之在挺川這一邊，可以看到許多華裔人士激昂吶喊。 pic.twitter.com/3oS7bBlxJM — World Journal 世界日報 (@nyworldjournal) 2023年4月4日