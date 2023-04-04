將為封口費案出庭 川普能否把「被起訴」扭轉成選舉資產？

前總統川普。（路透）

前總統川普 因封口費案遭曼哈頓大陪審團起訴，訂於4日下午2時15分首次出庭。川普3日搭私人專機從佛州 抵達紐約，他被控的30多項罪名將在出庭時公布。報導指出，川普到法院、進入法庭時都不會戴手銬，庭訊結束會立即返回佛州。紐約已加強安全防範。

川普一向認為有人關注就是成功，不管引發關注的是好事還是壞事。他現在的策略就是將被起訴當成選舉活動，儘可能將此事變成選舉資產。曾於川普執政時期擔任白宮副發言人的吉德里甚至調侃，若川普之後得拍嫌犯大頭照，也得拍1張「有史以來最有男子氣概、最陽剛、最帥」的照片。

曼哈頓大陪審團上月底正式起訴川普後，川普的競選團隊便將「被起訴」作為競選活動之一，除了大肆宣傳川普的政治獻金募款已逾800萬美元，還說川普遭起訴後人氣飆升，支持度已超越其他2024年美國總統大選共和黨 黨內初選的競爭者。

BBC報導指出，如今共和黨砲口一致向外；無論是真心或為了討好選民，數名宣布或有意與川普角逐黨內初選的政治人物都在第一時間發言替他打抱不平，這些無疑都使川普的人氣更加高漲。

共和黨黨內初選競爭者之一、佛州州長德桑提斯3月31日推文批評，將司法體制做為武器以推進政治議程，已顛覆法治，他並指出若收到引渡川普的要求，將拒絕協助。美國前副總統潘斯則說，川普遭起訴一案，是美國司法向世界傳遞的「可怕信息」。

根據BBC，針對死忠共和黨選民，被起訴或許真能成為川普的選舉資產，讓他在黨內初選中脫穎而出；但遇上全國大選時，恐怕就難以如川普所願。BBC訪問美國各地多位中間選民，不少人都表示自己喜歡川普過去執政時的政策，卻對他如今醜聞纏身、頻繁上新聞版面感到厭煩。