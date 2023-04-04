封口費案主審法官經驗多 川普繼續罵恐不利訴訟

主審川普案的法官默欽，任務雖然艱鉅，但他經驗非常老道。（路透）

前總統川普 被起訴一案，將由紐約州 州高等法院法官默欽(Juan Merchan)承審，默欽審理過不少大案，但司法人士指出，川普案具歷史地位，屆時法官面臨的法院攻防，壓力空前未有；川普日前便在社媒放話說默欽恨他，但假如他再詈罵法官、檢察官 ，只怕法官可以下達封口令，讓川普及其律師團處於不利處境。

前曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)日前接受彭博新聞社(Bloomberg)訪問時指出，審理川普案十分艱鉅，原因在被告的本質；川普及川普集團素有頑劣難羈的紀錄，法官審辦此案，任務真的頭大。萬斯是白艾榮(Alvin Bragg)檢察官的前任。

彭博社表示，默欽任務艱難明顯可知。川普得悉被起訴之後，曾在自己社媒Truth Social大罵，說默欽法官「恨我(川普)」，是白艾榮及檢方欽點的，自己集團前財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)被默欽法官「放上火車鐵軌」，嚇得不得不認罪。

川普2016年在「川普大學」(Trump University)民事訴訟案上人身攻擊聯邦法官因有墨西哥血統而具偏見，讓外界轟動；川普向來不吝於批評法官，而法官礙於司法紀律不得反擊。默欽法官出生於哥倫比亞，在這樁堪稱曼哈頓刑事法院審理的最大案件上，勢必動見觀瞻。

但默欽法官已領教過涉及川普集團案件，審理起來是何滋味。他主審長達將近兩個月的川普旗下兩家公司的逃稅案，判定17條重罪成立，接下來監督3月30日決定起訴川普的大陪審團。長期擔任川普集團財務長的魏索柏格案也由默欽主審，最後魏索柏格認罪。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，但川普若繼續大放厥詞，詈罵白艾榮檢察官，按紐約州法，默欽法官可祭出封口令(gag order)，限制川普及其律師團隊，不得對全案公開發言。法院頒布封口令的標準，是參照與案各造、律師及證人的公開發言，是不是存心阻擋公平審判。

默欽可以自行或接受控辯雙方的要求而頒封口令；前檢察官表示，封口令在紐約州不常動用。法官盡其可能保護言論自由，故甚少動用。但是在本案，鑑於川普的大砲性格，才引發默欽法官會不會動用封口令的揣測。