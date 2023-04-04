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川普海湖莊園密件案 司法部掌握更多妨礙司法證據

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
司法部與聯邦調查局已掌握更多證據，直指前總統川普涉嫌在機密文件出現於佛州海湖莊園的調查過程中妨礙司法。圖為川普將到法院報到，紐約警方加強戒備，以防支持和反對人馬衝突。（美聯社）
司法部與聯邦調查局已掌握更多證據，直指前總統川普涉嫌在機密文件出現於佛州海湖莊園的調查過程中妨礙司法。圖為川普將到法院報到，紐約警方加強戒備，以防支持和反對人馬衝突。（美聯社）

華盛頓郵報引述知情人士說法報導，司法部與聯邦調查局(FBI)已掌握更多證據，直指前總統川普涉嫌在機密文件出現於佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)的調查過程中妨礙司法；聯邦法官已對特勤局幹員等相關人士發出傳票，要求出庭作證。

知情人士表示，調查人員透過一名前任川普助理的電郵與簡訊內容，了解去年案情發展的幾個重要關鍵。

從調查人員最新掌握案情細節可以推敲得知，司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命的特別檢察官史密斯(Jack Smith)對川普卸任後，擅自帶走機密檔案的調查重點目前在於妨礙司法，必須釐清川普是否採取行動阻撓或下令阻撓調查。

華郵分析，史密斯對於海湖莊園機密文件的調查重點放在妨礙司法，與司法部調查拜登總統德拉瓦州住家出現少數機密文件的調查，形成截然不同的對比。

川普的調查較拜登調查更為深入，拜登調查是在2022年11月啟動，司法部長加蘭德任命曾任聯邦檢察官的韓裔律師許景(Robert Hur)擔任特別檢察官。

消息人士說，調查川普的特檢團隊絕大多數時間，都花在了解去年5月川普顧問收到要求交出所有機密檔案的傳票後發生的狀況。史密斯希望確認川普或其他人士是否對於國安機密檔案不當處理，以及是否有足夠證據讓大陪審團以妨礙調查罪名起訴川普。

另據紐約郵報報導，與川普相關的特勤局幹員已收到特別檢察官針對川普處置海湖莊園機密文件案的傳票。

福斯新聞3日報導，接獲傳票的特勤局幹員訂7日在華盛頓面對大陪審團，尚不清楚有幾名探員會出面作證。

川普目前面臨四項犯罪調查，海湖莊園機密檔案調查是其中之一。

川普發言人史帝芬．張(Steven Cheung)發表聲明說：「對川普展開的獵巫行動沒有事實基礎，也沒有法律基礎。瘋狂的特別檢察官及司法部如今訴諸洩露消息的手段，讓司法程序變得腐敗，司法制度淪為攻擊武器，只為了操弄輿情及干預選舉。」

川普 司法部 檢察官

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