川普主律師突換成前聯邦檢察官 過去擅長處理白領犯罪

前聯邦檢察官、專門處理白領犯罪的訴訟律師白朗奇(右)，加入川普的辯護團隊，將擔任主帥。（美聯社）

涉及總統大選前付色情女星「封口費」案而遭曼哈頓 區域檢察官 起訴的前總統川普 ，4日將到案在法院過堂，辯護團隊強化律師陣容，由新加入的前聯邦檢察官、專門處理白領犯罪的訴訟律師白朗奇(Todd Blanche)擔任主帥。

白朗奇辭去紐約頂尖律師事務所合夥人一職，跳槽加入川普辯護律師團。POLITICO新聞網站取得的資料顯示，白朗奇在辭職電郵中寫道，辭去凱威萊德國際律師事務所(Cadwalader, Wickersham & Taft)職務是因為「我受邀擔任川普最近遭到檢察官起訴案件的委任律師，經過一番考慮後，我決定這是我最應該做的事情，不應該錯過這次機會」。

白朗奇3日不願接受訪問。

從遭到「封口費」案調查以來，川普辯護律師包括尼切爾斯(Susan Necheles)、塔科皮納(Joe Tacopina)。

白朗奇曾任曼哈頓地區檢察官辦公室助理聯邦檢察官，先前也曾擔任過前川普競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)的辯護律師。前川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的助理佛魯曼(Igor Fruman)遭控觸犯選舉獻金法時，辯護律師也是白朗奇；佛魯曼後來認罪。

POLITICO新聞網站報導，白朗奇擔任馬納福辯護律師期間的表現受到川普注意。馬納福原本遭到檢方起訴的貸款詐騙等罪名，在白朗奇挑戰下最終被撤銷。白朗奇的挑戰理由為紐約州起訴罪名與聯邦起訴罪名相同，違反美國憲法第五修正案任何人不得因同一罪行兩次遭受審判的「雙重危險」(double jeopardy)條款。

馬納福被民主黨籍前曼哈頓區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)起訴後，白朗奇曾說起訴是出自於「政治動機」，如今起訴川普的曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)同樣為民主黨籍，川普也曾抨擊白艾榮起訴存有「政治動機」。

白朗奇在辭職電郵中寫道，無法一邊接川普的案子，一邊又在凱威萊德國際律師事務所任職。凱威萊德國際律師事務所是紐約市歷史最悠久、最頂尖的律師事務所之一。電郵中寫道：「很顯然的，以凱威萊德合夥人的身分接這件案子並非可行之道，因此我做出了離開事務所的困難抉擇。」