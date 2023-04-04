川普被起訴 CNN民調：6成認同 3／4認為有政治動機

反川民眾集合在曼哈頓川普大樓前抗議，要求逮捕川普。（美聯社）

根據有線電視網(CNN)委託民調 公司SSRS進行的最新調查顯示，六成國人認同起訴前總統川普 涉及的封口費案，但也有76%國人認為起訴川普有政治動機，而且共和黨 支持者幾乎一面倒(93%)認為起訴是出於政治考量，其中83%認為完全是政治操作。

這份民調顯示，中間選民62%認同、38%不認同起訴川普；民主黨支持者普遍支持起訴川普(94%認同、其中71%強烈認同)，相較之下，共和黨支持者則多數不認同(79%不認同、54%強烈反對)，顯示針對起訴川普的看法，政黨傾向具有絕對關聯性。

另外依性別(62%女性、58%男性)、族裔(82%非裔成年人、71%西班牙裔成年人、51%白人成年人)、年齡(69%35歲以下；62%35-49歲；53%50-64 歲；54%65歲或以上)以及教育水準(68%擁有大學學歷，56%大專或以下學歷)分類，認同起訴川普的國人也佔多數。

該民調同時顯示，只有不到10%受訪者認為川普支付封口費無可厚非，至於支付封口費是非法或不道德，美國人意見分歧，37%受訪者認為非法、33%認為不道德但不違法，還有20%不知道，至於中間選民只有8%認為川普沒有做錯任何事。

至於川普被起訴後，支持度(34%)與不支持度(58%)與CNN今年1月份進行的民調(32%支持、63%不支持)沒有太大差別。