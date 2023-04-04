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川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

川普過堂直播？法官裁定：法庭禁手機筆電 相機走廊用

編譯陳韻涵／綜合3日電
川普遭到刑事起訴，將到曼哈頓刑事法院報到，法院門口早有許多媒體聚集。（歐新社）
川普遭到刑事起訴，將到曼哈頓刑事法院報到，法院門口早有許多媒體聚集。（歐新社）

川普4日到案預料吸引史上最密集的鎂光燈關注，但主審法官默欽(Juan Merchan)3日夜裁定，法庭上禁止使用手機、筆電，相機也只能在法庭外走廊上使用，不准攜入法庭。

前總統川普的律師團3日公開寫給主審法官默欽(Juan Merchan)的信件，呼籲默欽否決媒體要求開放4日川普過堂的法庭直播，起訴川普的曼哈頓地區檢察官辦公室則不表態，由法官裁決。

政治新聞網站Politico報導，囿於紐約州的規定，川普4日在法庭過堂的畫面不太可能曝光。川普的律師團當天致函默欽法官，表示「我們認為應該拒絕媒體的要求，因為這會在審訊期間營造馬戲般的氛圍，不僅會引發安全疑慮且不符合川普的無罪推定權益。」

這封信在川普從佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)前往紐約市時公布。

川普2016年競選期間，被指透過私人律師柯恩(Michael Cohen)把13萬元封口費交予緋聞對象、色情片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)一案，上周遭大陪審團起訴，讓川普成為首位遭刑事起訴的美國前總統，各大媒體呼籲默欽直播4日庭審。

起訴川普的曼哈頓地區檢察官辦公室對媒體要求不表態，地區助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)指出，紐約州最高法院尊重憲法禁止音訊影像拍攝大多數庭訊的規定，「即便未禁止相機」，法官仍具備「控制司法程序進行」的判斷權。

不過，柯朗格洛也表示，默欽最近在川普集團的逃稅案刑事訴訟程序開始前，允許在法庭上拍攝靜態照片。

川普出庭凸顯紐約法庭嚴禁攝影與直播的嚴格法律，此法可追溯至1930年代，自那時起，紐約州議會幾乎未修法。

非營利組織「現代法院資金」(The Fund for Modern Courts)去年報告指出，全美只有華盛頓特區的法庭的採訪規定嚴過紐約，部分州議員倡議修法；曼哈頓民主黨籍州參議員霍伊曼-席格爾(Brad Hoylman-Sigal)說：「作為全球媒體之都和川普的審判地點，我們必須革新陳舊法律，讓公眾得以觀看庭審。」

川普 紐約州 曼哈頓

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