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全美港口「中製起重機」疑藏監視設備 國會要查

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

記者顏伶如／即時報導
川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，他在離開機場的車上向支持者揮手。(路透)
川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，他在離開機場的車上向支持者揮手。(路透)

前總統川普因為「封口費」案遭曼哈頓大陪審團起訴，訂於4日下午出庭過堂；雅虎新聞(Yahoo News)3日晚報導，川普將被控包括偽造商業紀錄等34項重罪，將被紐約市警方逮捕，然後至法院過堂；但他將不會被戴手銬、打指紋，也不會被拘留。 

過堂不上手銬打指紋 不會被拘留

雅虎新聞引述匿名休息來源報導，紐約市警局的逮捕報告列出了對川普的指控，將送進法院系統；川普將被帶到法庭接受傳訊；報導說，這些指控都不是輕罪。

川普3日離開佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)住所，在媒體實況轉播、支持者揮舞旗幟夾道歡呼下，搭乘波音757(Boeing 757)私人專機於下午3時30分左右飛抵紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)。

在國會暴亂發生兩年後，川普被控罪過堂也引發治安憂慮，執法單位深恐國會暴亂的場景易地重演，包括聯邦、紐約州市，以及特勤局(Secret Service)等單位都聯手維安防範；不過，紐約時報3日報導，安全單位尚未發現任何有組織性的破壞跡象，但仍不敢掉以輕心。

有線電視新聞網(CNN)報導，為了因應川普出庭，曼哈頓法院4日其他審訊及絕大多數法院活動都將暫停；當天下午川普前往與法院位於相同建築的地區檢察官辦公室時，將有特勤局人員隨行。

CNN報導，過堂程序完成後，川普將被「具結釋放」(released on own recognizance，ROR)，但可能被法官下令限制旅行。

川普3日下午抵達紐約下機後，直接進入在停機坪等候的黑色休旅車，在警車護送下回到曾經是家之所在的曼哈頓，走進川普大廈(Trump Tower)時向媒體及群眾揮手。

美聯社報導，幕僚透露，川普飛航途中都在工作，抵達紐約後並與律師團見面。

川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，他在離開機場時向支持者揮手。(路透)
川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，他在離開機場時向支持者揮手。(路透)

川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，他在離開機場的車上比出讚的手勢。(Getty...
川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，他在離開機場的車上比出讚的手勢。(Getty Images)

冷靜盤算 如何為選戰加分

川普律師說，川普將向法院辯稱無罪，由於法官可能下達「封口令」(gag order)，辯護律師團正設法延攬憲法專家加入團隊。

CNN報導，已經宣布三度競選總統的川普周末期間表現「令人意外地冷靜」，除了在佛州打高爾夫，也盤算如何利用這起案件達到讓競選加分的作用。

過堂結束後 立即返回佛州

起訴書目前仍未獲得法院解密，但報導指出，川普面臨與商業詐騙有關的30多項罪嫌。報導指出，川普到法院、進入法庭時都不會戴手銬，但會有配槍的探員護衛；了解川普行程的消息人士也說，川普4日過堂結束會立即返回佛州。

報導指出，通常嫌犯被捕時，在報到登記程序完成後，會被暫時押入靠近法院的監獄等待過堂，但川普則會從後方走廊離開，搭乘電梯抵達法庭所在的樓層，然後從公共走廊進入法庭。

CNN說，川普將經過包括蓋指紋等被告報到登記程序，但消息人士說，目前尚不確定將在哪個地點拍攝嫌犯檔案照(mug shot)，主管機關擔心川普檔案照如果外洩，將觸犯紐約州州法。

川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，準備今天（周二）到法院報到。(Getty I...
川普的專機3日飛抵紐約拉瓜地亞機場，準備今天（周二）到法院報到。(Getty Images)

川普 佛州 曼哈頓

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