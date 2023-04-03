川普抵紐約 亞當斯警告支持者別鬧事 點名她收斂

挺川民眾3日在佛羅里達州機場外為川普送行。（美聯社）

遭到曼哈頓 檢方起訴的前總統川普 3日下午抵達紐約，準備4日出庭。紐約市警方嚴陣以待，避免川普的支持者失序，市長亞當斯 向挺川人士發表強硬喊話，還並特別點名回嗆川普堅定支持者極右派國會眾議員瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)，要求她「自我克制」。

紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，川普在紐約出庭期間，曼哈頓可能面臨大規模的臨時封路，尤其是第五大道川普大廈(Trump Tower)附近和位於下城的曼哈頓地方刑事法院周邊地區，以及進出拉瓜地亞機場的道路，並建議市民儘量乘坐公共交通出行。此外，西維爾和亞當斯都沒有透露是否會在曼哈頓的部分地區設立臨時檢查站。

市長亞當斯嚴肅警告川普支持者不要鬧事。（市長辦公室提供）

川普在被起訴前，曾透過社交媒體鼓動其支持者「抗議」。為了防止2021年1月6日發生在國會大廈的暴動在紐約重演，紐約市各級執法機構此後都加強了戒備，市警總局要求所有3萬6000名警員和1萬9000名文職僱員從上周五起穿上全副武裝的制服並隨時待命，特勤局也一直在與紐約警方協調和配合。亞當斯的發言人和紐約警方都表示，目前尚未收到任何關於可信的威脅情報。曼哈頓區長李文(Mark Levine)也表示，紐約已經準備好了，「暴徒在這裡不會有驚喜」。

川普的堅定支持者國會議員格林（右），被亞當斯點名警告。(美聯社)

亞當斯在面向川普支持者喊話中敦促抗議或集會以和平方式進行，他表示，「紐約是我們的家園，不是你們無處安放的憤怒的遊樂場。」亞當斯同時點名抨擊國會議員格林，稱她以散布錯誤信息和仇恨言論而聞名，並告誡她，「來到我們的城市，妳最好收斂一點，管好妳自己。」

格林是狂熱的川粉，經常發表極端言論。她此前發布推特，稱自己將於4日川普過堂當天來到紐約支持他。她還在社交媒體上說亞當斯「有妄想症」，指責他「試圖恐嚇、威脅和阻止我使用憲法第一修正案的正當權利和平抗議民主黨，反對我們共和黨的頂級總統候選人—川普總統。」

亞當斯警告包括格林在內的所有人：任何暴力或破壞行為都將受到逮捕和咎責，「無論你是誰」。