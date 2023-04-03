第2名艷星封口費資料交檢方 分析：涉滅證是起訴關鍵

「花花公子」玩伴女郎出身的女星麥克道格(右)也牽涉在川普(左)封口費案中。(取材自Instagram)

前總統川普 前私人律師柯恩(Michael Cohen)的律師戴維斯(Lanny Davis)表示，柯恩已將第二名女子的封口費相關文件交給紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)；華爾街日報(WSJ)分析，川普封口費案起訴關鍵可能是掩滅證據。這是第二名女子與川普有關的封口費被列入關係人。

柯恩律師戴維斯(Lanny Davis)2日告訴有線電視新聞網(CNN)，柯恩已把「花花公子」玩伴女郎出身的女星麥克道格(Karen McDougal)封口費的資料交給白艾榮；這顯示白艾榮的調查範圍不只是成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，還涵蓋了麥克道格。

戴維斯表示，雖然無法透露他與地檢辦公室的討論內容，但他100%確信白艾榮在查麥克道格的封口費案。

「花花公子」玩伴女郎出身的女星麥克道格。(取材自Instagram)

檢方迄今未公布起訴川普的罪名，川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)對此表示，「此案缺乏法律依據，事實上就是個笑話。」

對於審理此案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)遭受輿論抨擊，塔科皮納則說，「我不認為法官偏頗，但前總統有自己的看法。」

川普因2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」遭到起訴，紐約法官很快就將為曼哈頓大陪審團起訴書解密。華爾街日報分析，川普涉嫌在繳付「封口費」後湮滅證據，對於案情發展具有影響關鍵。

2016年10月間，川普透過私人律師柯恩給丹尼爾斯13萬元，交換條件是她不洩露10年前跟川普曾有婚外情。川普上台後第一年曾坦承，已償還柯恩代付給丹尼爾斯的錢，但聯邦檢察官2018年起訴柯恩時指出，川普集團紀錄則顯示，柯恩報銷帳款名目為律師費，卻從未提供法律服務。

除了丹尼爾斯之外，「花花公子」玩伴女郎出身的女星麥克道格，原本要把跟川普的婚外情爆料給八卦報紙「國家詢問報」(National Enquirer)，但該報以15萬元買下獨家版權後卻不曾刊登報導。消息人士說，大陪審團針對這兩筆款項的來龍去脈都聆聽了詳細證詞。

法律專家說，川普最可能遭到起訴的罪名是偽造商業紀錄。偽造商業紀錄屬於輕罪，但如果檢察官能夠證明偽造商業紀錄的目的是為了犯罪或隱瞞犯罪，例如觸犯選舉獻金法，則將轉為重罪。

專家指出，檢方要能成功起訴川普，必須舉證證明川普企圖透過不實帳目登記，隱瞞柯恩的報銷款項，檢方要能證明川普不實登記的用意確實是「蓄意詐騙」。