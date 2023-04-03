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川普難定罪？「封口費」情節相似 民主黨的他獲判無罪

編譯陳韻涵／綜合2日電
前民主黨總統候選人愛德華茲被控2008年時挪用競選經費付情婦的封口費，2011年時獲判無罪。圖為2011年6月3日，愛德華茲在法庭外。(美聯社)
前民主黨總統候選人愛德華茲被控2008年時挪用競選經費付情婦的封口費，2011年時獲判無罪。圖為2011年6月3日，愛德華茲在法庭外。(美聯社)

前總統川普的封口費案令專家想到前民主黨總統候選人愛德華茲(John Edwards)2012年挪用競選資金一 案；愛德華茲最終獲得陪審團認為無罪，讓聯邦撤銷起訴而洗脫罪名；該案的前陪審團長與專家認為，這次要定罪川普並不容易，因聯邦競選經費法規門檻高，且關鍵證人可信度也備受質疑。

華盛頓郵報報導，政治人物隱藏暗黑秘密，為追求政治高位而付一名女性封口費，多年後遭刑事起訴，這樣的故事似曾相似。

2008年，民主黨前聯邦參議員愛德華茲角逐總統黨內初選提名時，也曾付封口費給情婦；三年後，愛德華茲遭依違反聯邦競選經費法規起訴，指控他挪用競選資金，這筆錢必須卻未向聯邦選舉委員會通報；經過六周審理，北卡羅來納州陪審團裁定愛德華茲六項罪名都無罪，終讓司法部放棄追訴。

法律專家與愛德華茲案前陪審團成員表示，愛德華茲案敗訴可能成為曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的前車之鑑。

愛德華茲案的62歲陪審團長雷奇奧(David Recchion)說：「這兩起案件很容易連接起來，但有點不太真實，回憶湧現。」

競選經費法門檻模糊 難以證明犯罪意圖

雷奇奧與其他陪審團成員指出，川普的律師團可能借鏡愛德華茲案的弱點做為反駁基礎，包括競選經費法的門檻模糊，難以依法懲罰候選人的個人不端行為，以及關鍵證人的可信度等。

川普的律師團已表示，將從愛德華茲案中尋找蛛絲馬跡，尋找為川普辯護的優勢。

川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)日前接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時說：「記得第三方付錢給愛德華茲懷孕情婦的案件嗎？他後來證明無罪，司法部撤銷所有起訴。」

官員上月30日表示，紐約大陪審團起訴川普，但定罪情況仍不明朗，檢方迄今未公布起訴書內容，也不知掌握任何起訴川普的確切證據。

曾任聯邦檢察官的北卡州艾榮大學(Elon University)法學教授佛里德蘭(Steven Friedland)表示，白艾榮可能很難說服陪審團，川普對競選經費法明知故犯。佛里德蘭表示，「從愛德華茲案的論述中難以發現他有犯行意圖，川普案也會引發『川普是否知道這筆錢，以及他是否知道這麼做違法』等疑問。」

川普 北卡羅來納州 司法部

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