周二庭訊後 川普將回佛州對全美演說

前總統川普2日離開佛州海湖莊園，自座車內向外豎起大姆指。(美聯社)

根據報導，川普 4日將親自前往曼哈頓 法院出庭應訊，而且川普團隊2日宣布，川普結束庭訊後，會回到佛羅里達州，並在當天晚上向全美支持者發表談話。

川普團隊公布聲明表示，川普庭訊結束後當天晚上8時15分，會在位於佛州 棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)發表談話。

起訴書或應媒體要求提前公布

根據國家廣播公司(NBC News)先前報導，川普面臨大約30項罪名指控涉及偽造文書，是為了防止婚外情外洩而支付封口費有關，但確實的指控罪名尚不清楚，因為起訴書仍處於保密狀態，不過包括NBC等多家媒體皆已要求法官立即公布起訴書，因此負責起訴該案的曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)可能會在庭訊前公布。

川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)2日接受ABC節目專訪時，指控曼哈頓檢方起訴川普乃「政治迫害」，「我們都知道，如果唐納川普不是唐納川普而是約翰史密斯，這個案子永遠不會被起訴。」塔科皮納強調川普面對起訴一事，已經「準備好迎接這場戰鬥」。

前總統川普4日將到曼哈頓州刑事法院接受庭訊，此事吸引全球媒體，紛紛駐紮在法院大樓前，進行轉播。(Getty Images)

川普遭起訴後2天內 已獲逾500萬捐款

其實川普遭到起訴反倒讓他大收政治紅利，民調大幅超越頭號對手佛州州長德桑提斯，募款活動更是出奇成功，川普團隊表示，自上周四以來已籌集超過500萬元，光是起訴消息傳出第一個24小時，即募集超過400萬元，第二天又募集超過100萬元。

川普團隊表示，第一天募集400萬元捐款，有超過25%來自首次捐款者，川普資深選舉顧問米勒(Jason Miller)表示：「現在有一群新出現的川普支持者，他們對這種政治迫害深感憤怒。」而且在川普遭到起訴後24小時內，有超過1萬6000人在川普官方網站註冊加入會員。

川普發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)出面指控檢方：「(起訴)是為了協助民主黨人將司法體制作為鬥爭工具，以便對付川普及其支持者，從而進一步操控選舉。」根據彭博新聞(Bloomberg News)報導，由於川普律師團擔心川普無法獲得公正審判，將要求把封口案件相關審理權，從曼哈頓轉移至較保守的紐約州史泰登島(Staten Island)。