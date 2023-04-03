成敗皆曼哈頓？川普擠進上流圈 卻被當「堅尼路冒牌貨」

從皇后區來的川普，曾經在曼哈頓功成名就，如今也在曼哈頓被起訴。圖為一名戴著川普面具的男子2日與人在川普大廈前合影。(Getty Images)

紐約市是前總統川普 的發跡之地，但他所鍾愛的這個城市，如今卻可能成為讓他受到報應的地點。

美聯社報導，川普名字曾經大量出現於紐約八卦報紙，紐約幾棟建築物也以川普為名，川普名字代表著一種自以為是的特殊風格，堪稱紐約式的自信。然而，川普遭到紐約選民唾棄，被紐約客抗議，現在連大陪審團成員都責難川普，川普名字成了曼哈頓 檢察官辦公室的起訴書，編號是71543-23。

川普集團(Trump Organization)前任執行副總裁芭芭拉‧雷斯(Barbara Res)說，川普非常喜愛曼哈頓，對曼哈頓有特殊情感，「我不知道他是否已經接受這個事實，我也不知道他是否相信，可是紐約已經拋棄他了。」

從皇后區來的川普，曾經在曼哈頓功成名就，如今也在曼哈頓被起訴。圖為反川人士聚集在曼哈頓五大道川普大廈前，手持「逮捕川普」標語。(美聯社)

在紐約市皇后區(Queens)出生、成長的川普，父親是房地產開發商，建案大多在皇后區及布魯克林(Brooklyn)，但川普一心一意想跨越東河(East River)發展，打入曼哈頓名流圈，出人頭地。

1970年代後期，川普將曼哈頓中城老舊的海軍准將酒店(Commodore Hotel)成功開發轉型為金碧輝煌的君悅酒店(Grand Hyatt)，經常與政治人物及名人同框，出入紐約夜店「54俱樂部」(Studio 54)等熱門地點，經常出現在媒體報導當中，知名度因此大增。

到了「貪婪真好」(greed-is-good)的1980年代，川普已成為紐約社交圈常客，置身世界中心的紐約，川普覺得自己就是國王。

羅格斯大學(Rutgers University)教授格林柏格(David Greenberg)說，川普成長過程中對於比他更出名、更有錢或更受歡迎的人都感到憤慨，打入曼哈頓，興建川普大廈(Trump Tower)及成為曼哈頓名流社交圈固定成員，對川普來說意義重大。

然而，曼哈頓看待川普的眼光則不一樣。川普頻頻發生欠債未還及員工欠薪的狀況，紐約客則看穿了他厚臉皮的自我吹捧。

在共和黨 員之間，許多人則把川普看成紐約華埠堅尼路(Canal St)上販賣的仿冒古馳(Gucci)皮包。川普雖然在紐約共和黨初選勝出，在大選裡卻沒受到曼哈頓共和黨選民青睞。