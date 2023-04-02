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民眾用黨派偏見看待一切 川普遭起訴 凸顯政治分裂

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「民眾用黨派偏見看待一切」 川普遭起訴 凸顯政治分裂

中央社華盛頓1日綜合外電報導
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

對某些人來說，這是必要的一步，對其他人來說，這卻是「政治迫害」，前總統川普遭起訴讓人更認為黨派之爭已經撕裂了美國，而川普正處於風暴中心。

川普因涉支付封口費給色情片女星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。

法新社報導，布朗大學（Brown University）政治學家希勒（Wendy Schiller）說：「今天的民眾幾乎都透過黨派偏見看待一切。」

范德比大學（Vanderbilt University）政治極化問題專家塔利斯（Robert Talisse）告訴法新社，這個起訴是「給兩大政黨競選總幹事和策士的禮物」，讓他們「有機會煽動憤怒」。

事實上，包括川普在內的幾位主要共和黨人都發起了募款活動，來對抗他們所謂的「政治迫害」。

在推文、採訪和聲明中，支持川普的共和黨人嚴厲譴責這項起訴是「絕對的暴行」，還說川普是位烈士。

美國的對立已經遠超過政治範疇。

在許多家庭中，當今美國的所有爭議議題，包括性別、墮胎或槍枝的爭辯已經激烈到幾乎成了禁忌，但一些專家警告不要誇大當今政治分裂的嚴重性。

希勒說，美國「在1900年代和2000年代（早期）的分裂和隔離遠比今天嚴重得多，我們是一個比以往任何時候都更多樣化且更具參與性的國家」。 

川普 共和黨 風暴

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