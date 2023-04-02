川普4日將現身曼哈頓法院 特勤局與警方繃緊神經

前總統川普3日將從佛州前往紐約市，入住川普大廈，次日前往法庭應訊，紐約市警方1日已加強位於曼哈頓中城的川普大廈的維安。(歐新社)

華盛頓郵報報導，據知情人士透露，前總統川普 計畫4月3日自佛州飛往紐約市 過夜，4日為「封口費」刑事起訴案現身特別加強安全的曼哈頓 法院，接受傳訊。位於曼哈頓下城的法院大樓因為這樁首度起訴前總統案，面臨非比尋常的安全挑戰；此案對政治大局的紛擾，也在持續發酵中。

在曼哈頓大陪審團3月30日對川普提出刑事訴訟後，下一步便是傳訊川普。多名參與該計畫的人士表示，傳訊將在4日下午進行。川普將被採集指紋、拍照，並在到案後，被帶到此案主審法官默欽(Juan Merchan)的法庭；預計川普將在法庭上作無罪抗辯。目前尚未公開的起訴書，預計會在提審時公布。

目前，川普及其顧問正加大力道募款，並與共和黨議員和黨內領袖商談；川普讓律師就他向執法部門到案一事協商，並讓他的保安人員與警方協調後勤工作。

參與規畫的執法官員指稱，由特勤局探員組成的先遣隊31日已對法院實地考察，繪製川普進出大樓的路線圖；相關安排需要「一大隊探員」來確保川普在佛羅里達州住家海湖莊園與紐約之間的旅行安全。

執法官員還表示，特勤局長齊特爾(Kimberly Cheatle)已向所屬說明4日的計畫，表明特勤局將採取「必要措施」保護川普免受傷害，包括讓聯邦探員和紐約警方組成泡沫式陣型，將他與接近的群眾分開。但她也強調，特勤局並未在法院標準處理和傳訊程序中尋求任何特殊便利，像是關閉法院走廊對公眾開放。

官員指出，屆時將由特勤局探員主要負責確保川普進出法院的安全，法院法警與川普安全人員共同負責川普在大樓內的行動，紐約市警方則將保護法院周圍的街道及川普穿越市區的車隊沿線。

自上周以來約有40輛採訪車長期駐守法院外，以迎接川普封口案掀起的媒體大戰；同時警方為了防止川普出庭可能引發的衝突，加強部署曼哈頓下城及其周邊地區的警力，並考慮封鎖法院周邊道路的可能性。