我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

57%：31% 川普被起訴後民調急升 大勝德桑提斯

編譯徐薏茹／綜合1日電
前總統川普(左)因封口費案被起訴後，民調急升，大幅領先共和黨內初選的潛在競爭對手德桑提斯(右)。(路透)
前總統川普(左)因封口費案被起訴後，民調急升，大幅領先共和黨內初選的潛在競爭對手德桑提斯(右)。(路透)

前總統川普30日因封口費案被起訴後，雅虎新聞(Yahoo News)與調查機構YouGov所做的民調顯示，川普的支持度大幅躍升，領先佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的幅度勝於以往；他在被起訴後的短短一日內，募款迅速突破400萬元，共和黨也同聲指責檢方起訴的動機。

相比黨內候選人 獲52%支持

約兩周前的Yahoo News/YouGov民調顯示，在共和黨登記選民或偏向共和黨的獨立選民中，川普以47%的支持率領先德桑提斯的39%；2月時則是德桑提斯以45%對41%小幅領先川普。

然而川普被起訴後的最新民調表明，川普以57%比31%領先德桑提斯26個百分點，與其他10名已宣布參選或可能角逐黨內初選的共和黨候選人相比，川普獲得52%支持率，同樣遠高於先前的44%，德桑提斯與其他候選人競爭的支持度則從28%下滑至21%。

54%的共和黨或偏向共和黨的選民現在偏好川普成為2024年總統大選提名人，偏好其他人選的則有33%，上一次調查是51%偏好川普，39%偏好其他人選。

最新調查於川普被起訴後的24小時內進行，後續的新聞持續變化發展，對於許多受訪者來說，這次民調表達的觀點可能是暫時或變動中的想法。

民調中僅34%的受訪者表示聽過「許多」關於川普被曼哈頓大陪審團起訴的消息，這一數據預計未來幾天會持續增加。

起訴後24小時 募款破400萬

而根據川普競選團隊31日公布的數據，川普被起訴的消息公開後的24小時，他已募得超過400萬元資金；其競選團隊表示25%以上的捐獻來自第一次捐款給川普的贊助人，進一步鞏固川普在共和黨初選的領先地位。

一名共和黨策士指出，川普被起訴後，共和黨全國委員會競選團體的數位募款資金飆升。

另外讓川普盟友感到放心的是，國會議員、總統大選潛在競爭對手以及福斯新聞(Fox News)知名主持人紛紛跳出來攻擊曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，抨擊起訴川普是出於政治動機。

曾與川普團隊合作過的一名共和黨策士說：「白艾榮的舉動正好使整個政黨支持川普，包括楊京(Glenn Youngkin，維吉尼亞州州長)、德桑提斯。」

楊京、德桑提斯都是川普的潛在競爭對手，他們30日均出面指責起訴背後的政治動機。

前總統川普因封口費案被起訴後，民調急升，共和黨內都認為川普贏得2024年總統選舉...
前總統川普因封口費案被起訴後，民調急升，共和黨內都認為川普贏得2024年總統選舉黨內提名無懸念。圖為川普的支持者1日在佛州棕櫚灘海湖莊園集會，力挺川普。(美聯社)

川普 共和黨 德桑提斯

上一則

高學貸+低畢業率 56%美國人認「念大學不值得」

下一則

紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

延伸閱讀

川普3日飛紐約過夜 4日現身曼哈頓法院…維安大挑戰

川普3日飛紐約過夜 4日現身曼哈頓法院…維安大挑戰
川普料將用6招「拖字訣」 將訴訟拖到大選期間

川普料將用6招「拖字訣」 將訴訟拖到大選期間
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
川普案考驗美國民主 暴亂重演？影響2024？全球緊盯

川普案考驗美國民主 暴亂重演？影響2024？全球緊盯

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體