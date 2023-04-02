57%：31% 川普被起訴後民調急升 大勝德桑提斯

前總統川普(左)因封口費案被起訴後，民調急升，大幅領先共和黨內初選的潛在競爭對手德桑提斯(右)。(路透)

前總統川普 30日因封口費案被起訴後，雅虎新聞(Yahoo News)與調查機構YouGov所做的民調顯示，川普的支持度大幅躍升，領先佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的幅度勝於以往；他在被起訴後的短短一日內，募款迅速突破400萬元，共和黨 也同聲指責檢方起訴的動機。

相比黨內候選人 獲52%支持

約兩周前的Yahoo News/YouGov民調顯示，在共和黨登記選民或偏向共和黨的獨立選民中，川普以47%的支持率領先德桑提斯的39%；2月時則是德桑提斯以45%對41%小幅領先川普。

然而川普被起訴後的最新民調表明，川普以57%比31%領先德桑提斯26個百分點，與其他10名已宣布參選或可能角逐黨內初選的共和黨候選人相比，川普獲得52%支持率，同樣遠高於先前的44%，德桑提斯與其他候選人競爭的支持度則從28%下滑至21%。

54%的共和黨或偏向共和黨的選民現在偏好川普成為2024年總統大選提名人，偏好其他人選的則有33%，上一次調查是51%偏好川普，39%偏好其他人選。

最新調查於川普被起訴後的24小時內進行，後續的新聞持續變化發展，對於許多受訪者來說，這次民調表達的觀點可能是暫時或變動中的想法。

民調中僅34%的受訪者表示聽過「許多」關於川普被曼哈頓大陪審團起訴的消息，這一數據預計未來幾天會持續增加。

起訴後24小時 募款破400萬

而根據川普競選團隊31日公布的數據，川普被起訴的消息公開後的24小時，他已募得超過400萬元資金；其競選團隊表示25%以上的捐獻來自第一次捐款給川普的贊助人，進一步鞏固川普在共和黨初選的領先地位。

一名共和黨策士指出，川普被起訴後，共和黨全國委員會競選團體的數位募款資金飆升。

另外讓川普盟友感到放心的是，國會議員、總統大選潛在競爭對手以及福斯新聞(Fox News)知名主持人紛紛跳出來攻擊曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，抨擊起訴川普是出於政治動機。

曾與川普團隊合作過的一名共和黨策士說：「白艾榮的舉動正好使整個政黨支持川普，包括楊京(Glenn Youngkin，維吉尼亞州州長)、德桑提斯。」