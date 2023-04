川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

美國前總統川普 因成人片影星丹尼爾斯封口費案,經過紐約市曼哈頓大陪審團投票表決,成了史上首位面臨刑事告訴的美國現任或前任總統。一位接近前第一夫人梅蘭妮亞 的消息人士向英媒透露,儘管她對川普的憤怒仍然揮之不去,但梅蘭妮亞還是支持自己的丈夫。

這位消息人士向DailyMail.com獨家爆料,「川普夫人很堅強,她一如既往專注於她的家人,支持她的丈夫。過去7年,左派曾多次嘗試誣衊與攻擊她的家人,這只是最新一次試圖拉垮他」。

報導指出,川普跟丹尼爾斯發生婚外情的時間點距離梅蘭妮亞產下拜倫(Barron Trump)不久。當相關新聞浮上檯面時,梅蘭妮亞感到怒不可遏,此前有消息人士告訴《時人》雜誌網站,她直到現在仍因丹尼爾斯事件而對川普感到「憤怒」,也「不同情唐納(川普)的困境」,此時發布支持的聲明顯然是改變策略。

消息人士向DailyMail.com推測,川普4日受到傳訊時,她預期將不會陪同前往紐約,但是計畫可能會有所變化。如果川普的刑事官司進入開庭審理階段,梅蘭妮亞在她面對陪審團時站在身邊,在法庭內會有著強大的存在感。

川普夫婦目前待在佛州海湖莊園住處,梅蘭妮亞也真的被拍到出現在川普的身旁。從社群媒體 流傳的照片可見,兩人共進晚餐,在華麗的餐廳並肩而坐,四處應酬與形影不離。梅蘭妮亞還穿著鮮豔的紅色禮服,可以在人群中輕鬆地認出來。

報導指出,梅蘭妮亞經常用著裝替自己發言,這身紅色禮服就是大膽的聲明。

Beautiful evening here at the gorgeous Mar a Lago!



Our REAL First Couple enveloped in the love of their friends and most loyal!



(Sorry to disappoint, corporate media 😜. Actually not. Screw you! This is a happiness you will never know, sadly). pic.twitter.com/IFsFU41lAd