我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

川普刑訴案 拜登「無可奉告」避回應

記者俞仲慈／綜合31日電
拜登總統3月31日面對記者追問他對於前總統川普被起訴一事的反應時，一連說了三遍「無可奉告」。(歐新社)
拜登總統3月31日面對記者追問他對於前總統川普被起訴一事的反應時，一連說了三遍「無可奉告」。(歐新社)

前總統川普遭紐約地區檢察官起訴第二天，白宮3月31日口徑一致，不做任何評論，避免引起外界不必要聯想，以降低可能隨之而來的政治風暴；拜登總統面對媒體記者追問對此事的反應、是否擔心抗議活動或起訴會進一步分裂國家，以及起訴對國家法治帶來的意義等諸多問題時，一律以「無可奉告、無可奉告、無可奉告」回答。

拜登總統3月31日搭乘空軍一號專機，前往密西西比州視察風災時，和媒體記者短暫會面，面對記者不斷提問，堅定表示：「我不會談論川普的起訴案。」

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)也向媒體強調：「我們不會對任何仍在進行的案件發表評論。」她並表示拜登總統支持任何和平抗議，聯邦政府做好隨時因應任何突發狀況的準備，除此之外，白宮不會發表任何評論。

尚皮耶也向隨行記者證實，白宮新任幕僚長齊安茲(Jeff Zients)將起訴川普的消息向拜登總統報告，「包括總統在內，都是在昨天透過新聞報導知道這項消息，就和所有國人一樣，白宮幕僚長齊安茲引述媒體報導，讓總統知道發生什麼事」；尚皮耶並強調拜登總統「沒有事先知情；我再說一次，透過媒體報導，就是我們昨天得知起訴的方式」。

面對川普遭起訴可能掀起的政治風暴，拜登總統及白宮官員從上到下，一律三緘其口，刻意保持中立，避免外界過多政治聯想，也希望轉移外界注意力到拜登政府的施政成績。

因此，遠在非洲尚比亞(Zambia)首都路沙卡(Lusaka)訪問的副總統賀錦麗(Kamala Harris)也口徑一致表示：「我不會針對正在進行的刑事案件發表評論，因為該案與前任總統有關。」

川普被控在2016年總統競選期間為防止婚外情醜聞外洩，支付封口費，涉及非法挪用競選經費，遭到紐約檢方起訴，但起訴書目前仍為保密文件，確切起訴內容外界無從獲悉。

拜登 白宮 川普

上一則

除非削減福利、提高稅收…社安儲備金將提前一年耗盡

下一則

原以為幾周後才會被起訴…事出突然 川普措手不及

延伸閱讀

川普被起訴定於4日出庭 律師：不會戴手銬現身

川普被起訴定於4日出庭 律師：不會戴手銬現身
川普被訴 兒子轟檢方還扯毛澤東 伊凡卡嘆：我愛父親

川普被訴 兒子轟檢方還扯毛澤東 伊凡卡嘆：我愛父親
從政治素人當總統…川普訴訟案勢必再創「空前」紀錄

從政治素人當總統…川普訴訟案勢必再創「空前」紀錄
拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴

拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事