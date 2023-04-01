川普刑訴案 拜登「無可奉告」避回應

拜登總統3月31日面對記者追問他對於前總統川普被起訴一事的反應時，一連說了三遍「無可奉告」。(歐新社)

前總統川普 遭紐約地區檢察官起訴第二天，白宮 3月31日口徑一致，不做任何評論，避免引起外界不必要聯想，以降低可能隨之而來的政治風暴；拜登 總統面對媒體記者追問對此事的反應、是否擔心抗議活動或起訴會進一步分裂國家，以及起訴對國家法治帶來的意義等諸多問題時，一律以「無可奉告、無可奉告、無可奉告」回答。

拜登總統3月31日搭乘空軍一號專機，前往密西西比州視察風災時，和媒體記者短暫會面，面對記者不斷提問，堅定表示：「我不會談論川普的起訴案。」

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)也向媒體強調：「我們不會對任何仍在進行的案件發表評論。」她並表示拜登總統支持任何和平抗議，聯邦政府做好隨時因應任何突發狀況的準備，除此之外，白宮不會發表任何評論。

尚皮耶也向隨行記者證實，白宮新任幕僚長齊安茲(Jeff Zients)將起訴川普的消息向拜登總統報告，「包括總統在內，都是在昨天透過新聞報導知道這項消息，就和所有國人一樣，白宮幕僚長齊安茲引述媒體報導，讓總統知道發生什麼事」；尚皮耶並強調拜登總統「沒有事先知情；我再說一次，透過媒體報導，就是我們昨天得知起訴的方式」。

面對川普遭起訴可能掀起的政治風暴，拜登總統及白宮官員從上到下，一律三緘其口，刻意保持中立，避免外界過多政治聯想，也希望轉移外界注意力到拜登政府的施政成績。

因此，遠在非洲尚比亞(Zambia)首都路沙卡(Lusaka)訪問的副總統賀錦麗(Kamala Harris)也口徑一致表示：「我不會針對正在進行的刑事案件發表評論，因為該案與前任總統有關。」

川普被控在2016年總統競選期間為防止婚外情醜聞外洩，支付封口費，涉及非法挪用競選經費，遭到紐約檢方起訴，但起訴書目前仍為保密文件，確切起訴內容外界無從獲悉。