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原以為幾周後才會被起訴…事出突然 川普措手不及

編譯潘勛／綜合31日電
紐約加派警力，維護曼哈頓地區檢察官辦公室的安全。（Getty Images)
紐約加派警力，維護曼哈頓地區檢察官辦公室的安全。（Getty Images)

知情人士指出，前總統川普30日晚間還在消化自己遭紐約地檢起訴一事；川普及其助手原本相信，大陪審團要過幾周才會有任何動作，甚至完全不會動手，因此遭起訴消息傳來，一干人等完全沒料想到。

紐約時報31日報導，一些川普謀士很自信，認為紐約方面最快要到4月底才會有動作，目前則密切注意聲勢最接近川普的共和黨潛在對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)因起訴案會有何影響。

紐約起訴川普的細節目前不得而知，但是照估計，罪名集中在他2016年總統選舉投票前，就付封口費給色情片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)一事。

紐時認為，近幾周在海湖莊園，川普對自己未來的感受，由自信樂觀、虛張聲勢到焦慮不安都有。

知情人士指出，大陪審團30日傍晚起訴川普之後，他雖憤怒，但關注點主要在起訴罪名帶來的政治影響，而非法律方面。

他與妻子、岳父岳母在海湖莊園辦公開晚宴，似乎想釋出自信及冷靜，行程正常，與賓客共進晚餐、打高爾夫，對大家講自己心情不錯，而且相信曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Brag)起訴他一案已經分崩離析。

近幾日與川普共處人士表示，川普顯然對自己可能被起訴的嚴重性，有時候很脫節。

川普在自己社交媒體網站貼文，有白艾榮照片的新聞報導在貼文的一邊，另一邊則是川普握著棒球棒，他的律師團警告說，川普那麼做反而在傷害自己，所以他不再有舉動，試著想克制自己。

川普外表雖擺出一派自信，但事實上他對1970年代以來，自己再遇到刑事偵辦、起訴一事，很是害怕、想避免。

川普30日對被起訴一事的回應，是發表強勢聲明，形容大陪審團投票起訴他，是「政治迫害及干預選舉，程度之高為史上之最」。

他把紐約方面的偵辦，以及由此而致的起訴，描述為自己碰到一長串刑事偵辦裡，最新的一起；川普寫道，「民主黨執迷不悟於撒謊、欺騙及偷竊，試著『搞掉川普』，可現在他們做了難以想像的事：起訴一個完全無辜的人」。

Politico新聞網站報導，曼哈頓地區檢察官辦公室原本要求川普31日到案，但川普辯護律師團沒有答應。

同一時間，一大群「川普集團」的前員工對事態最新發展，用簡訊不作聲地表示慶賀，讓人回想到這麼多年來，有多少人被川普以五花八門的方式搞到疲憊不堪。

在川普遭到起訴後，特勸局派員在海湖莊園外戒備維安。（美聯社）
在川普遭到起訴後，特勸局派員在海湖莊園外戒備維安。（美聯社）

川普 投票 白艾榮

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