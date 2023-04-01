從無經驗當總統 川普創多項「空前」紀錄 起訴再添一筆

川普從政之路已經創下許多空前紀錄，被刑事起訴，再創下卸任總統被訴的新紀錄。（Getty Images)

前總統川普 30日成為美國史上第一位遭到刑事起訴的現任或前任總統，國家廣播公司(NBC)報導，毫無政治經驗的川普從商場進軍政壇的八年來，身處全國政治舞台中央一路走來，最適合用「空前」(unprecedented)一詞形容。

在川普之前，美國不曾出現沒有政府服務經驗的候選人選上總統，不曾有美國總統兩度遭到國會彈劾，也沒有發生過卸任總統遭到犯罪起訴過。

已經宣布再戰2024的川普，目前在有意參選的共和黨 要角當中民調遙遙領先。川普涉嫌在2016年大選期間付「封口費」给緋聞對象避免婚外情曝光，30日遭到曼哈頓大陪審團表決通過起訴。川普還在喬治亞州 富爾頓郡(Fulton County)面臨企圖推翻2020年大選結果的調查，在華府則有特別檢察官正在調查川普在2021年1月6日國會暴動的扮演角色。

身為人氣指數最高的參選人，同時還是犯罪嫌疑人，兩種身分在川普身上合而為一，美國民主原則受到前所未有的重大考驗。

川普堅稱自己是受害者，司法制度千方百計想破壞共和黨2024年總統大選選情，共和黨高層普遍認同川普看法。不過，民主黨陣營以及某些反川派共和黨員則說，川普我行我素，罔顧民主傳統，如今終於到了要為所作所為負責的時候。

不少共和黨選舉專家預測，川普遭到起訴將在共和黨初選中帶來催票效果，選民紛紛把票投給川普與川普陣營人馬。

世界各國當中，現任或卸任政治領袖遭到犯罪起訴的案例時有所聞，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)目前就因為涉嫌賄賂而受審。不過，「封口費」案審判結果不管是有罪或無罪，2024年參選結果不管是勝是敗，川普政治生涯的下一章都將再度改寫美國歷史，又創下另一次「空前」紀錄。