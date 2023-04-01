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「封口費案」是川普面臨最輕罪名案件 恐干擾其他大案

編譯盧炯燊／綜合31日電
這些年來對川普的調查及官司持續不斷，封口費案成為了刑事起訴的突破口，一時之間受到各方關注。(路透)
這些年來對川普的調查及官司持續不斷，封口費案成為了刑事起訴的突破口，一時之間受到各方關注。(路透)

這些年來對川普的調查及官司持續不斷，封口費案成為了刑事起訴的突破口，一時之間受到各方關注，但也引發不少人擔心，這起相對檢控罪名最輕的案件，持續下去會否影響了其他影響更廣泛的案件。

從通俄門到向選舉官員施壓以推翻2020年總統大選結果、煽動國會暴亂再到私藏機密文件，樁樁都是大案，而對封口費的調查已有很多年，而且相對比較單純，牽扯的只是川普的身邊人。

因此當封口費案持續下去時，或會分散公眾對他所涉其他案件的注意力，而這些案件其實更直接影響美國民主制度。

民主問題專家、史丹福大學胡佛研究所高級研究員戴蒙德 (Larry Diamond) 表示，川普正利用封口費案的檢控，抨擊是對他的政治迫害及司法程序政治化。

川普在他的社交媒體網站上，一直將參與對他各個調查的檢察官稱為危害民主的人，不斷指責有關調查是屬於黨派性的，而今次他正好利用封口費案，說明是政治迫害的例子，目的是在他開始第三次競選入主白宮時，破壞其競選活動。

也有看法認為，封口費一事發生在2016年大選期間，涉及捐款問題，這無論是檢察官還是民主黨，都認為是一個可以有效打擊川普的工具；而川普前私人律師柯恩轉做汙點證人，也為案件走向刑事起訴階段起到了促媒作用，因此檢方選擇以此案作為突破口。

儘管戴蒙德承認擔憂封口費案或會干擾其他更重要案件，但強調其他案件始終都存在。他指出，這些案件不會簡單地消失，但為了捍衛憲法制度和法治，公眾都應該會記住。

哥倫比亞特區前聯邦檢察官霍華德(Roscoe Howard)也表示，紐約的檢察官知道正與誰打交道，他們並不關注公眾輿論或案件的政治後果，因此從沒有想過封口費案或會掩蓋其他案件的問題。

霍華德說，檢察官們關心的不是其他調查，而是他們處理的案件是否準備好上法庭。

川普 檢察官 史丹福大學

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