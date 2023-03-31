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被起訴或定罪 川普依法仍可再戰2024

記者顏伶如／綜合報導
由於美國憲法並沒有規定總統候選人不得有犯罪紀錄，因此倘若川普獲得共和黨提名，仍能繼續競逐2024年總統大選。圖為川普2021年在華府舉行造勢大會。(美聯社)
由於美國憲法並沒有規定總統候選人不得有犯罪紀錄，因此倘若川普獲得共和黨提名，仍能繼續競逐2024年總統大選。圖為川普2021年在華府舉行造勢大會。(美聯社)

調查「封口費」案的曼哈頓大陪審團30日投票起訴前總統川普，引起法律及政治層面問題；由於美國憲法並沒有規定總統候選人不得有犯罪紀錄，因此倘若川普獲得共和黨提名，仍能繼續競逐2024年總統大選；但若勝選，情況將變得極為複雜。

紐約時報分析，曾因「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)被彈劾或定罪的官員，可能失去再次參選公職的機會，但憲法對於總統候選人的資格規定並不包括「無犯罪紀錄」，因此起訴或定罪都不能阻止川普再次參選。

報導指出，複雜程度更上一層樓的情境則是，川普遭到定罪、監禁，但依然贏得大選。其中一種可能是，川普可以提出合憲挑戰(constitutional challenge)，要求聯邦法院下令，讓他從州立監獄裡得以釋放；另一種可能是，總統新任期一開始，就會立即遭到革職，法律基礎是憲法第25修正案「總統不能履行其職務的權力和責任」(unable to discharge the powers and duties of his office)條款。

川普雖曾兩度遭到國會彈劾，但彈劾案進入參院之後都未通過。

然而，主要政黨如果挑選遭到起訴者為候選人，更不用說當事人遭到重罪定罪，將相當罕見。

候選人出現類似狀況，美國歷史上並非沒有前例，前德州州長培瑞(Rick Perry)遭到濫權起訴後，曾角逐2016年共和黨初選，卻因選情不看好而退選，而退選之後幾個月起訴則被撤銷。

1920年，觸犯間諜法(Espionage Act)而正在坐牢的德布斯(Eugene V. Debs)，則代表社會民主黨(Socialist Party)參選總統。

報導指出，如果川普贏得2024年總統選舉，但重罪起訴案件仍未宣判，或者已經判刑，將衍生各種複雜狀況。

從尼克森政府到現在，司法部立場不曾改變，認為起訴現任總統將構成違憲，因為總統身為行政部門首長的職責將受影響。紐時報導指出，川普肯定將援引司法部的這個立場，要求法院駁回起訴。最高法院將如何決定則是未知數，因為過去從來沒有任何判例。

1997年，最高法院允許柯林頓總統遭到聯邦訴訟，但案件屬於民事，並非刑事，而且訴訟是在聯邦法院進行，並非像曼哈頓「封口費」案一樣是在州級法院。當時最高法院大法官史蒂文斯(John Paul Stevens)在裁決意見書中寫道，類似情形若發生在州級法院的系統，可能引發聯邦主義與司法禮讓(comity)疑慮，以及如何保護聯邦官員不受地方歧視。

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