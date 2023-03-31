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川普民調雖上升 國會勢力陷低點…支持他的人沉默了

編譯徐薏茹／綜合30日電
佛州州長德桑提斯被認為可在共和黨內取代川普，成為2024的總統候選人，圖為30日他在喬治亞州舉行簽書之旅。(Getty Images)
佛州州長德桑提斯被認為可在共和黨內取代川普，成為2024的總統候選人，圖為30日他在喬治亞州舉行簽書之旅。(Getty Images)

政治新聞網站Politico報導，新民調顯示前總統川普在2024年大選初選的領先幅度正在增長，然而國會則反映出另一種情況，不少過去曾強力支持川普的共和黨人如今保持沉默，未表態是否再支持川普，目前願意支持川普的保守派人數甚少，川普在國會共和黨的勢力陷入低點。

奧克拉荷馬州聯邦參議員藍福德(James Lankford)表示：「與我交談的共和黨人中約有一半的人希望川普能獲得提名，另外一半則希望是川普之外的人選。」

諸多因素導致國會共和黨人對川普的支持度下滑，包括國會暴亂、去年期中選舉的競選失利、川普與白人種族主義的關係，以及似乎永無止盡的法律爭議。

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)受訪者當中約有三分之一再度公開挺川普，包括亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)、司法委員會主席喬登(Jim Jordan)、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等人。有14名自由黨團成員不願透露他們在初選的立場，

自由黨團內部的分歧在川普執政時期即已浮現，大多數成員從自由派意識形態移向「讓美國再次偉大」(MAGA)為中心的觀點，現在部分成員希望重建先前的根基，他們可能會在2024年採取不同的做法，一名自由黨團成員坦言川普不太可能是他們的人選。

●福斯民調：川普贏德桑提斯30%

此外，福斯新聞網(Fox News)29日公布的全國民調顯示，川普的初選領先優勢擴大，而拜登總統在民主黨初選選民中則面臨不確定性。

自2月以來，川普的領先幅度增加一倍，高過佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)30個百分點(54%比24%)；上個月川普領先德桑提斯15個百分點(43%比28%)。

前副總統潘斯(Mike Pence)以6%排名第三，懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)及前駐聯合國大使海利(Nikki Haley)各獲得3%支持，德州州長艾伯特(Greg Abbott)為2%。

民主黨方面，52%的民主黨初選選民希望看到拜登之外的提名人選，與上個月53%大致相同，44%希望拜登獲得提名，高於2月的37%。

川普 共和黨 拜登

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