WSJ：川普被起訴料提高初選勝算 但傷害他與拜登選情

川普被起訴後，可能提高他在共和黨初選的勝算，但也傷害他再戰拜登的選情。圖為川普日前在德州韋科舉行造勢大會。(美聯社)

川普 因涉及支付色情明星封口費案，成為史上首位因刑事案被起訴的美國前總統；這起爭議事件讓川普重新站回他最渴望的位置：鎂光燈下。川普被起訴，不太可能打壞他2024入主白宮的競選計畫，甚至可能提高他在共和黨 初選的勝算；但立場搖擺不定的選民確有可能進一步疏遠川普，川普再戰拜登的選情，或將因此受損。

華爾街日報分析指出，川普面臨刑事指控，局勢空前未見，未知數很多，但他的戰略很明顯，就是繼續沿用他短暫卻動盪的政治生涯一貫採取的強硬姿態，否認自己有任何不當行為，寄望共和黨人支持他「遭司法制度打壓」的說法，攻擊起訴他的民主黨 籍曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg Jr.)挾黨派之怨報復。

遭檢方起訴後，川普即聲明稱此為「史上最高級別的政治迫害和選舉干預」。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)本周民調顯示，57%國人認為，若川普面臨刑事指控，應取消再次參選資格；75%共和黨受訪者認為不該取消。93%的共和黨人和70%的獨立選民認為，紐約封口費案主要出於政治動機，66%的民主黨人認為此案主要出於法律動機。

兩黨對起訴書的反應都很強烈。德州共和黨眾議員傑克森(Ronny Jackson)推文寫道：「這是美國歷史上黑暗的一天。川普總統唯一『罪行』就是讓美國再次偉大！」包括眾院議長麥卡錫在內的許多主要共和黨人，也指起訴是出於政治動機。

曾主導川普總統任內首次彈劾案的加州民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)則聲明表示，法律之前人人平等，「若因追究總統責任有爭議或有挑釁意味而不這麼做，並不會帶來秩序，反將造成失序和對法律的不尊重。」

至於起訴對川普選情到底是利是弊？賓州民調專家馬丹納(Terry Madonna) 表示，「川普的死忠支持者素來堅定不移。他被起訴不一定會導致他失去太多支持。」共和黨策士當諾文(Liam Donovan)則說：「對不想再糾結過去的人來說，任何可能引發對川普全民公投的事態發展，都是壞消息。」

話雖如此，川普面臨的官司不只封口費這一件，未來還有許多法律問題等在前頭；包括聯邦調查他推翻2020年大選案、2021年1月6日國會暴亂案、以及將機密文件存放在他佛州海湖莊園住所案等。

考慮加入共和黨總統初選的前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)在批評白艾榮追查封口費案之際，就不忘提到：「一個起訴案能讓候選人變得更好更強？這想法也太荒謬了。」