川普被起訴：AV女星封口費案 美史上第1位刑事指控的前總統

川普先前已多次對外篤定表示，無論如何都會爭取共和黨的總統大選提名。圖為2020年10月川普在馬里蘭州。(路透)

「要被起訴了？川普 正在海湖莊園度過愛與忠誠的夜晚...」美國前總統川普（Donald Trump）纏訟多時的AV女星封口費案，在3月30日證實紐約大陪審團已決定起訴川普，儘管目前起訴書尚未公開，但已篤定川普會是美國史上第一位面臨刑事指控的前總統。但這個「看起來不算重罪」的有罪指控，真的會對川普造成巨大衝擊嗎？還是讓無懼多項爭議訴訟纏身的川普，越戰越勇進攻2024大選？

川普的「AV女星封口費案」，是指2016年美國總統大選期間，川普團隊涉嫌向成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels，本名Stephanie Gregory Clifford）先後支付總共13萬美元的封口費，要丹尼爾斯不得對外公開與川普之間在2006年的性關係往事。川普與丹尼爾斯的風流故事，因為2016的大選而一度炒得沸沸揚揚，但封口費的疑雲則是在2018年1月《華爾街日報》的證據曝光下而掀起爭議，同年8月川普的律師柯恩（Michael Cohen）為此案認罪，承認當時確實為了阻止丹尼爾斯「可能會影響大選」，由柯恩出面並動用了競選團隊的資金，來做為給丹尼爾斯的封口費。

儘管川普對於封口費一事全部否認、針對與丹尼爾斯的性關係指控，川普也是全盤否認兩人有染；但這個封口費款項的帳面紀錄被登記為「法律費用」，這筆紀錄確實存有疑義，涉嫌違反選舉財務法和偽造商業紀錄。雖然在紐約州審理的封口費案，很有可能只是輕罪程度，但《美聯社》引述法律專家的意見指出，倘若川普涉嫌為了隱匿犯罪而刻意作假帳，不排除也有重罪的可能。

這個「看起來不算重罪」的有罪指控，真的會對川普造成巨大衝擊嗎？還是讓無懼多項爭議訴訟纏身的川普，越戰越勇進攻2024大選？圖為川普3月25日在德州出席競選集會。(美聯社)

封口費案經過多年的調查和審理，時至今年3月初時，川普又忽然對外放話，聲稱自己將在3月21日因為此案而「被捕」，進而號召支持者前來聲援——但最終川普的預言並未發生，紐約大陪審團將起訴與否的結果往後推遲。經過一周以後的3月30日，這才對外證實：已決定將要起訴川普，這也會是美國歷史上第一位遭到刑事有罪指控的前任元首。

起訴書目前尚未同步公開，預計會在近日公布內容，對於起訴的消息，川普團隊一貫否認有罪、也反覆強調是「民主黨 的政治追殺」。同時《CBS》則引述了內情人士的說法，指出川普很有可能會在4月4日出庭受審。

有鑑於先前川普預告自己將被逮捕、恐怕會演變成支持者暴衝的激烈場面，這一回川普到底該如何出庭，也成為法院和外界關注的焦點之一。圖為曼哈頓刑事法院外戒備的警察。(路透)

有鑑於先前川普預告自己將被逮捕、恐怕會演變成支持者暴衝的激烈場面，這一回川普到底該如何出庭，也成為法院和外界關注的焦點之一。按照規定，假若川普出庭，流程上必須採集指紋和拍照，但為了避免變成川普利用來刺激川粉的「世界奇觀」場面，有可能會安排相對低調的進出路線。

對於川普起訴一案，儘管共和黨內對於川普的定位和路線態度不一，但是臨近2024大選的布局，共和黨炮口一致譴責當政的拜登政府，包括眾議長麥卡錫在內都出面抨擊「民主黨的司法追殺」。但也微妙的是，共和黨的大老們並未鼓動選民激烈抗議，更期望「司法審判的公正程序」，像是川普過去的親密副手、後來在國會山莊之亂最終反目撕裂的前副總統潘斯（Mike Pence）就呼籲，「沒有理由跑去抗議，川普在法庭上會照顧好自己」，以免再度出現失控亂象。

封口費案的起訴問題，最快也要到下周才會有重大進展。但無論起訴與否，目前仍未有跡象顯示能阻止川普在2024捲土重來的政治野心，川普先前已多次對外篤定表示，無論如何都會爭取共和黨的總統大選提名，而隨著多項司法訴訟案的進度開展，不僅沒有大幅衝擊川普群眾的支持率，反而有更加凝聚、越戰越勇的趨勢。而就算川普被判有罪，在輕罪的狀況下可能以罰款了結，即便是重罪，推斷可能也是最高4年的有期徒刑，但走到這一個「川普坐牢」的情境，外界認為可能性不高。

川普的「AV女星封口費案」，是指2016年美國總統大選期間，川普團隊涉嫌向成人電影女星丹尼爾斯先後支付總共13萬美元的封口費，要丹尼爾斯不得對外公開與川普之間在2006年的性關係往事。圖為2018年4月丹尼爾斯在紐約曼哈頓聯邦法院外受訪。(Getty Images)

值得一提的是，當前的美國法律並沒有限制被判有罪的人能否競選總統，因此就算川普判罪、或是直接去坐牢，仍然有機會競選、甚至史無前例地成為在獄中領導國家的美國總統。

實際上川普面臨的司法訴訟不只一件，包括近期進度推展的海湖莊園機密文件案，以及國會山莊暴亂一案也還在調查中；紐約州還有另外一件針對川普涉嫌金融詐欺等多項民事的訴訟，喬治亞州則有針對2020總統大選干預爭議，可能也會涉及到針對川普的指控。

暴風女：感謝支持的粉絲們

另一方面，封口費案中當初負責出面的律師柯恩，則已經因為認罪的緣故，目前已入獄服刑中。而被封口的「暴風女」丹尼爾斯，則是透過社群媒體表達自己聽到起訴案的歡樂心情，同時感謝多年來支持自己的粉絲們。丹尼爾斯曾在2018年出版自傳《Full Disclosure》，回憶2006年自己年方27歲時結識川普（當時川普還正在實境節目《誰是接班人》活躍），後來受到川普的邀約、進而發展一段肉體關係。

《BBC》的報導指出，起訴消息出來後不久，川普的競選團隊就發出募款信email，「快來捐錢，一起對抗民主黨和深層政府！起訴書是那些激進左派的噁心政治迫害！」與此同時，民主黨同樣也有類似的募款信。而川普的私人顧問吉娜（Gina Loudon），則是在自己的Twitter上公開川普的海湖莊園派對照片，顯示川普的一派輕鬆，

「我們真正的第一夫婦，此刻正在海湖莊園沉浸在好友們的愛與忠誠之中...讓你們媒體失望囉！」