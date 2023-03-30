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川普被起訴 下一步怎麼走？會上銬嗎？

編譯陳韻涵／綜合30日電
前總統川普成為美國歷史上首位被控刑事罪名的卸任總統。圖為川普日前在德州韋科舉行造勢大會。(美聯社)
前總統川普成為美國歷史上首位被控刑事罪名的卸任總統。圖為川普日前在德州韋科舉行造勢大會。(美聯社)

前總統川普成為美國歷史上首位被控刑事罪名的卸任總統，他將會按照標準程序要按指紋、拍照建檔，但不太可能被上銬，檢方可能也會給予特別待遇，保護總統的特勤人員也會全程陪同。

大陪審團投票認定川普有罪將啟動一系列程序，川普可能前往曼哈頓面臨指控；而起訴書與逮捕令會由法院封緘提交，檢察官將與川普的律師協商川普就範的日期，起訴書會封緘至川普正式被捕或登記。

曼哈頓地區檢察官辦公室前檢察官凱倫‧艾格尼費羅(Karen Agnifilo)說：「法官提訊前，不會看到起訴書副本，或確切知道他被控什麼罪。」

被捕？

被告若選擇投案，通常會安排日期和時間前往位在曼哈頓刑事法庭隔壁的曼哈頓地區檢察官辦公室報到。

地檢辦公室的調查員會逮捕被告，這種方式能避免引起公開騷動，執法人員接著會將被捕的嫌疑人帶到公共場所，讓媒體拍照、攝影。

若川普投案，他可能會被掃描指紋、拍嫌犯大頭照建檔，隨後接受審訊，調查員會撰寫逮捕報告。

艾格尼費羅說：「他會收到犯罪紀錄，說明他為何被捕，就跟其他落網的嫌犯被採指紋等無異。」

程序走完後，被告會被帶往拘留室等候提訊，基於維安考量，川普可能會獲得特殊待遇且無須等候。

特勤局退休幹員米哈利克(Donald Mihalek)表示，聯邦法規定特勤局幹員有義務在各種情況下保護卸任總統，所以他們會全程陪同。

曾保護前總統布希與歐巴馬的米哈利克表示，特勤局也可能會把法院變成安全區域，「特勤局與法院合作，會希望程序縝密規畫且愈低調愈好，最好沒有支持者在場」。

上銬？

被告就範後通常會上銬，但不清楚川普會如何。米哈利克表示，特勤局、法院和地檢官員將會在事先討論此事。艾格尼費羅與米哈利克都認為，川普不太可能被上銬。

過堂？

庭審期間，法官會問川普是否認罪，預料川普和多數被告一樣不會認罪。檢察官與川普的律師可能討論此議題，檢察官會把證據及收集到的資料交給被告律師團。川普可能交保候傳，當天就會返回佛州自宅。

出庭？

紐約的案件耗時數月甚至超過一年才可能傳喚被告出庭受審，在這期間律師可提交法律文件與證據。

川普的律師幾乎肯定會以具政治動機的不當指控，在開庭前駁回任何案件並可能提出動議，要求在曼哈頓以外的地方審理此案。

川普 檢察官 曼哈頓

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