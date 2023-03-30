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除「封口費」案之外 川普還面臨4項調查

記者顏伶如／即時報導
除了「封口費」案之外，前總統川普還有多項官司纏身。(美聯社)
除了「封口費」案之外，前總統川普還有多項官司纏身。(美聯社)

前總統川普因「封口費」遭曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查，成為美國史上第一位被起訴的卸任總統，但除了「封口費」案之外，川普還有多項官司纏身。

白艾榮針對卸任總統展開了歷時最久的犯罪調查。今年1月組成大陪審團以來，已聽取檢方詢問包括川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)在內至少九名證人的證詞；然而，川普仍可能在其他的案件中，再面臨犯罪起訴。

1.機密檔案調查

川普卸任後擅自將機密檔案攜出白宮帶到佛州住所一案，正由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查中。聯邦上訴法院法官22日裁定，川普律師必須把數十份文件交給檢方，還要在大陪審團面前回答詢問。

聯邦檢察官認定川普究竟構成何種犯罪，目前仍不明朗，除了川普之外還可能有哪些共犯，也都有待釐清。

2.紐約州民事案件調查

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)2022年9月以金融詐欺罪名起訴川普，川普遭控對金融機構、保險公司說謊，為房地產資產灌水數十億。

詹樂霞目的在於禁止川普及川普兒女繼續在紐約經營事業。民事案件無法提出犯罪起訴，詹樂霞最後可以選擇與川普和解、索賠，或者進入訴訟程序。訴訟結果法官可能對川普祭出重罰或對限制川普在紐約經營事業。

3.喬治亞州犯罪調查

川普與盟友遭控干預2020年總統大選，喬州大陪審團調查最近結案。陪審團主席說，已對十多人做出起訴建議，但不願透露其中是否包括川普。喬州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)將在5月決定是否起訴。這起案件調查對象包括川普前任律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)等。

4.國會暴亂

同樣由特別檢察官正在調查中的案件，則是川普企圖推翻2020年大選結果，以及在2021年1月6日國會暴亂之前扮演哪些角色。檢方調查重點包括川普盟友企圖在拜登勝選的決戰州自行舉派支持川普的選舉人。

川普 檢察官 喬州

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