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封口費案大陪審團 料本周不會起訴川普

編譯俞仲慈／綜合28日電
前總統川普在等候檢調下一步動作前，於25日在德州韋科舉行2024大選首場大型造勢活動，鎖定可能的對手、佛州州長德桑提斯窮追猛打。(路透)
前總統川普在等候檢調下一步動作前，於25日在德州韋科舉行2024大選首場大型造勢活動，鎖定可能的對手、佛州州長德桑提斯窮追猛打。(路透)

前總統川普競選期間涉及的封口費案，曼哈頓大陪審團27日聽取證人、國家詢問報(National Enquirer)母公司前任執行長派克(David Pecker)的證詞後，尚未做出任何決定，外界預估本周內川普不會遭到起訴，對此，川普不改其作風向檢方叫陣：「你如何起訴一個無辜者、一位非常成功的前任總統，而且目前選前民調保持領先者。」

每日郵報(Daily Mail)報導，紐約地區法院大陪審團針對川普2016競選總統期間的封口費案，聽取派克的證詞，但是大陪審團尚未針對是否起訴川普投票，有報導指稱大陪審團將再聽取另一位證人的證詞，並預定29日重新開會討論，因此本周不會起訴川普。

對此，身陷風暴的川普借力使力，近幾周鎖定負責該案的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)主動出擊，「已經沒有其他案子嗎？」川普上周在自創的社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文叫陣：「這是第三世界國家才會發生的事，可悲的是美國正快速成為第三世界國家。」

川普本月稍早向支持者宣告可能遭到逮捕並呼籲支持者群起抗議，於是上周一些抗議者湧入紐約市、華盛頓特區以及川普位於佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)，當時紐約市警方部署了3萬6000警力加強戒備，以防抗議活動擦槍走火。

至於川普在等候檢調下一步動作前，老神在在，按照既定計畫，25日在德州韋科(Waco)舉行2024大選首場大型造勢活動，第二天並接受福斯新聞(Fox News)當家主播漢尼提(Sean Hannity)專訪，除了不斷炫耀自己民調上升，還鎖定佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)窮追猛打，儘管後者尚未正式宣布參選，但已被視為川普第三度挑戰白宮大位的頭號對手。

川普 社群媒體 佛州

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