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艷星「風暴女」：電話紀錄已交律師 對川普有殺傷力

編譯徐薏茹／綜合23日電
川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯稱已將通話紀錄交給律師，表示這些私訊對川普具有殺傷力。（取自推特）
川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯稱已將通話紀錄交給律師，表示這些私訊對川普具有殺傷力。（取自推特）

川普封口費案當事人、成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)在推特(Twitter)回覆一則貼文時聲稱，她已經將個人的通話紀錄交給律師，並表示這些私人訊息對川普具有殺傷力，堅稱她會笑到最後，取得最終勝利。

丹尼爾斯經常在推特上與批評她的網友筆戰，日前她回應一則貼文，該貼文標記川普前私人律師柯恩(Michael Cohen) 2018年的一封信件，柯恩在信件中否認收到支付丹尼爾斯的款項。

這封信件內容與柯恩的公開說法相牴觸，發布該信件的網友問丹尼爾斯是否「還笑得出來」，嘲諷表示：「我相信你會是笑到最後的那一方。」

丹尼爾斯回應：「我確信我會的。今天我把通話紀錄交給我的律師(通話紀錄會有殺傷力！)，一邊計畫和孩子的春假活動，真是美好的一天。」語畢還附上一個笑臉貼圖。

川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯推文表示，她會笑到最後，取得最終勝利。（取自...
川普封口費案女主角「風暴女」丹尼爾斯推文表示，她會笑到最後，取得最終勝利。（取自推特）

該貼文發布當天，原定的大陪審團會議被曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室臨時取消，意味川普本周內可能將不會被起訴。

川普原本預測自己會在21日被逮捕，引起各種猜測與媒體關注。

柯恩聲稱2016年總統大選競選期間，川普曾要求他出面付給丹尼爾斯13萬元的封口費，要求對丹尼爾斯對於她與川普的婚外情保密。

柯恩表示川普提供個人資金支付給丹尼爾斯，隨後又認罪表示該筆封口費違反聯邦競選財務法。

釣出丹尼爾斯直接回應的這封信函由每日郵報(DailyMail)獨家取得，該信件的內容可能對檢察官預計對川普提出指控的工作產生影響。

川普 檢察官 推特

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