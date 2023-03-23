封口費案大陪審團會議突取消 傳檢察官辦公室意見分歧

曼哈頓地方檢察官白艾榮正離開辦公室，傳大陪審團原本22日討論川普案但被取消。（Getty Images）

就在媒體盛傳前總統川普 將因2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」一案遭到起訴之際，福斯新聞網(Fox News)報導，消息人士指出，大陪審團原訂22日舉行會議，但臨時被曼哈頓 地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)辦公室取消。

本案大陪審團原訂22日開會並聽取至少一名證人證詞，但22日上午大陪審團卻接到通知指出會議延後至23日舉行，必須待命(on standby)。白艾榮辦公室則對福斯新聞網說，無法針對大陪審團事宜證實或評論。

兩名知情人士說，大陪審團22日會議突然取消，原因在於白艾榮辦公室內部意見嚴重分歧。其中一名知情人士說，由於案情薄弱，檢方很難說服大陪審團起訴川普。

儘管很快便將遭起訴的傳聞甚囂塵上，但知情人士對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，川普迄今並沒有接到白艾榮是否起訴的正式通知。消息人士表示，最後仍可能出現白艾榮決定不起訴川普的結果。

美聯社報導，大陪審團在下次會議中，可能將聽取證人證詞，接下來大陪審團成員可能針對是否起訴川普進入表決。報導指出，大陪審團作業流程受到高度保密，外界難以預測大陪審團接下來將採取什麼行動、何時出手。

如果遭到起訴，川普將成為美國史上第一位遭到犯罪起訴的現任或前任總統。曼哈頓地方檢察官對川普展開調查的源頭，是川普在2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元「封口費」，以免丹尼爾斯洩露她與川普間的地下情。川普私人律師柯恩(Michael Cohen)出面給丹尼爾斯「封口費」後，2017年1月向川普集團申請款項報銷。

柯恩後來遭到逃稅、詐騙、違反選舉獻金法等8項罪名起訴，2018年8月向法院認罪。司法部指出，柯恩付「封口費」的手段「企圖影響2016年總統選舉」。川普則始終堅稱清白，強調「單純的私人轉帳」並沒有觸犯選舉獻金法。