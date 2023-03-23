若川普拒到案 將簽署逮捕令…恐成德桑提斯噩夢

德桑提斯本周接受英國名嘴摩根專訪時，表示「我如參選，對手是拜登」。他說，他不會每天上演戲劇化情節。（截自摩根推特）

紐約大陪審團若認定前總統川普 「封口費」一案有罪，可能成為佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的噩夢；若川普拒絕自願到案，將由州長簽署逮捕令。

德桑提斯本周接受英國名嘴摩根(Piers Morgan)專訪時，也批評川普的行事風格，自詡為「低調的勝利者」，並表示「我如果真的參選，對手是(現任總統)拜登」。

德桑提斯受訪時表示，對於川普常遭外界批評喜歡製造混亂、喜歡聘用違背專業政策利益且愛對媒體洩密的部屬等特質提出批評。他指出：「以我的領導方式來說，我在政府團隊找的人都是為民著想且理念相當的。若如果你想搞自己的議題，你就離開，我們不會容許的。我們經營政府的方式，是不會每天上演戲劇化情節的，我們把焦點放在宏觀願景，列舉要點，這非常重要。」

摩根詢問對於川普個人行事的評論是否有點吹毛求疵，德桑提斯回答：「對於基本行為是什麼，外界有很多揣測。大致意思是那樣，但實際狀況超出我的掌控範圍。」

盛傳未來幾個月將宣布角逐明年大選的德桑提斯，迄今迴避主流媒體。

川普2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影豔星丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費案，面臨曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查。

大陪審團若認定川普有罪，而川普拒絕自願前往曼哈頓警局投案，將由德桑提斯簽發地方逮捕令，這讓共和黨2024年總統大選提名熱門人選陷入窘境。

法律專家表示，德桑提斯可能沒有太多選擇，只得授權引渡川普，但他也明白這麼做會讓他永遠遭受川普支持者的批評。

俄亥俄州 立大學法學院榮譽教授德瑞斯勒(Joshua Dressler)說，「假設川普被通知並自願到紐約警局捺印指紋與拍照，隨後接受法官審訊，考量本案情況他可能必須交出護照；但若他拒絕前往紐約，他們可能會考慮遠端處理，但也需要引渡審訊，而德桑提斯不太可能阻礙司法進程。」

俄亥俄州立大學法學院教授席蒙斯(Ric Simmons)表示，無論德桑提斯是否有意包庇川普，他能做的事情有限，畢竟紐約檢察官也能向佛州法官申請逮捕令。

德桑提斯20日在佛州巴拿馬市接受摩根專訪時譴責白艾榮，加碼批評川普的個性，並形容自己是「低調的勝利者」。