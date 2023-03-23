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民調：7成民眾相信「封口費案」 54%認為有政治動機

編譯陳韻涵／綜合22日電
一名模仿前總統川普的男子在曼哈頓川普大樓前裝腔作勢，由於川普預測自己會被捕或起訴，川普大樓前警衛森嚴。（Getty Images）
一名模仿前總統川普的男子在曼哈頓川普大樓前裝腔作勢，由於川普預測自己會被捕或起訴，川普大樓前警衛森嚴。（Getty Images）

民調顯示，54%的受訪者認為曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查前總統川普支付婚外情對象、成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費」一案存在政治動機，但也有70%的受訪者認為此案可信。

國際民調機構「艾普索斯」(Ipsos)訪問1003名美國成人對此案的看法，其中415人自述為民主黨人，383人登記為共和黨；民調結果顯示，54%的受訪者認同此案遭調查存在政治動機，其中包括80%的共和黨人和32%的民主黨人。

另有70%的受訪者「相信」川普2016年付錢讓丹尼爾斯對兩人的親密行為保密。

近三分之二的受訪者，其中包括三分之一的共和黨人，相信川普偽造商業文件且觸犯詐欺罪，民調結果展現川普面臨刑事調查的空前觀點。

川普集團及川普的律師柯恩(Michael Cohen)當年支付13萬元給丹尼爾斯，並以「業務費用」為由核銷，曼哈頓地區檢察官正在調查川普是否違法。

第三度尋求回鍋白宮的川普至今否認他與丹尼爾斯的婚外情，川普上周末透過社群媒體呼籲支持者，若他本周被捕，不妨捐款給他的競選團隊。

共和黨官員、策士及分析師表示，川普若遭起訴，只會讓他的忠實支持者更加堅定。

民調指出，每十名受訪者中就有九人表示，知道曼哈頓檢察官調查川普的案件，而這只是川普面臨的官司之一；喬治亞州一名郡檢察官正考慮調查川普試圖推翻2020年敗選結果的後續行為，川普無證據宣稱發生選舉舞弊才輸給民主黨候選人拜登，並要求喬州選務官員「找出」川普在喬州勝選所需的選票。

川普 民調 共和黨

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