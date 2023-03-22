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就算被起訴 川普也能繼續選總統？ 民調支持度激增

編譯季晶晶／綜合外電
川普就算被起訴也還能繼續競選美國總統。(路透)
川普就算被起訴也還能繼續競選美國總統。(路透)

川普將再戰2024年美國總統大選，他目前涉及司法部、喬治亞州富爾頓郡和紐約市曼哈頓區美國三個不同政府級別的四項刑事調查，根據美國有線電視新聞網（CNN），最多人在問的問題是，如果川普真的被起訴了，還能繼續競選總統嗎？

答案是，絕對可以。洛杉磯加州大學法律系教授Richard Hasen表示，起訴或甚至被定罪都擋不住川普參選。他說，被定罪也許會比較難贏得選票，而審判讓候選人無法全力以赴從事競選活動，但不會因此被禁止競選或當選。

美國憲法對總統候選人的資格僅有三個條件：美國出生的公民、年滿35歲，且在美國境內住滿14年。

另根據華盛頓郵報報導，蒙莫斯大學（Monmouth University）和昆尼皮克大學（Quinnipiac University）的新近民調都發現，川普目前以兩位數的優勢在共和黨初選中保持領先——他上月與主要對手德桑提斯的支持率還不分軒輊——不僅如此，川普還在比較可能投票的選民族群裡領先。

川普在長期基本盤裡，也就是共和黨成員、強烈保守派、沒有大學學歷的選民裡，支持度激增。而在他支持率較低的族群裡，選民首選的共和黨初選提名人既非川普、也非德桑提斯，也就是說，票源分散。考慮到過去都是比較保守且忠貞的共和黨人更可能出門投票，德桑提斯想靠較溫和、獨立選民的支持，打敗川普獲共和黨提名的出線機率大減。

但CNN指出，現在距離開始投票還有很長一段時間，德桑提斯還有機會能再努力爭取非川普支持者。

川普 共和黨 德桑提斯

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