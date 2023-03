可能遭起訴…傳川普出庭想上銬遊街 還稱「被槍擊可打贏2024」

衛報22日引述多位接近美國前總統川普 的消息人士說法報導,稱川普向顧問表示,如果他因為自己在支付遮口費給成人片影星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的角色而被起訴,就想要在法庭露面時被戴上手銬。

消息人士表示,川普推斷自己既然必須去法院,向當局屈服進行蓋指紋和拍攝嫌犯檔案照,索性把一切都變成「奇觀」(spectacle)。

報導指出,川普越來越堅持自己想要被雙手銬在背後遊街(perp walk)似乎是出自於各種動機,包括他想要在自己視之為不公起訴的面前突出反抗的姿態,而且此舉將替他的2024年總統選戰刺激基本盤。最重要的是,川普對任何特殊安排都深感焦慮,像是透過視訊連結首度出庭或是躲躲藏藏走進法院等,都會讓他看起來很軟弱或像個失敗者。

根據報導,曼哈頓 大陪審團下次召集定在22日,似乎處在遞交公訴書(return an indictment)的軌道上。川普在遮口費的法律團隊對他親自到場的想法感到退縮,建議川普允許他們下周悄悄將他送交檢方與安排遠距出庭,甚至引用了秘勤局隨扈關於潛在安全問題的指引。

不過,川普拒絕了這一做法,並在上周末告訴各個盟友,他不在乎是否有人開槍打他-他將成為「一個烈士」(a martyr)。消息人士還說,川普後來補充指出,如果他被槍擊 了,可能會在2024年贏得總統大位。

