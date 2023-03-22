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封口費案 傳川普下周將到紐約庭訊 22日可能遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
據報導，如果前總統川普被紐約檢方起訴，聯邦特勤局將安排他自佛州返紐約投案。(美聯社)
據報導，如果前總統川普被紐約檢方起訴，聯邦特勤局將安排他自佛州返紐約投案。(美聯社)

「每日郵報」(DailyMail)網站21日報導，知情人士透露，前總統川普涉嫌2016年大選期間付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)而遭曼哈頓地方檢察官調查，22日可能遭到大陪團起訴，但川普本周不會過堂。報導指出，目前人在佛羅里達州的川普將會到案，下周搭機前往紐約接受傳訊並面對法官。

傳訊將蓋指紋、拍嫌犯照 

消息人士透露，曼哈頓地方檢察官辦公室宣布起訴川普後，將與聯邦特勤局(Secret Service)協調如何安排川普到案。如川普搭機前往紐約到案後，傳訊程序包括蓋指紋、拍攝嫌犯檔案照。

紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮已結束傳訊證人，近日大陪審團將決定是否起訴前總統川普。...
紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮已結束傳訊證人，近日大陪審團將決定是否起訴前總統川普。(路透)

與川普核心幕僚關係密切的律師卡斯特洛(Robert Costello)20日在曼哈頓大陪審團前作證，美聯社報導分析，檢方希望大陪審團有機會聽到支持川普說法的證人證詞。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，對於檢方即將提出犯罪起訴，76歲的川普21日在佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)等候消息，並召集律師團成員、競選團隊資深幕僚共商對策。川普顧問說，川普考慮到案前，在法院門口發表聲明。

起訴有利凝聚川普基本盤

報導指出，數名川普顧問說，曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的調查及起訴在政治上對川普有利，具有凝聚基本盤效果。

川普再戰2024的共和黨初選對手，近日異口同聲紛紛譴責民主黨籍的白艾榮調查川普是出於「政治動機」。

紐約市曼哈頓刑事法院前，連日來聚集前總統川普的各地支持者。(路透)
紐約市曼哈頓刑事法院前，連日來聚集前總統川普的各地支持者。(路透)
反對川普者恨不得他快進監牢，示威者21日在紐約市曼哈頓刑事法院前，高舉「川普完蛋...
反對川普者恨不得他快進監牢，示威者21日在紐約市曼哈頓刑事法院前，高舉「川普完蛋」標語。(路透)

川營稱起訴等於「全面開戰」

川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)20日說，如果川普遭到大陪審團起訴，就等於是「全面開戰」(all-out war)。塔科皮納說，川普將大聲發言，充滿自豪，「沒有人可以讓他變得畏縮」。

川普重要盟友、參院司法委員會共和黨籍資深成員南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)21日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目訪問時說，白艾榮如果下令逮捕川普，將會「摧毀我們的國家」。葛理漢說，白艾榮受到起訴川普的政治壓力。

共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)21日在推特發文寫道，白艾榮應該被「關進監獄」。保羅在推文中說：「起訴川普將是令人不齒的權力濫用。檢察官應該被關進監獄。」

川普 白艾榮 曼哈頓

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