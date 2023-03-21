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川普的支持者為何沒上街？

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川普的支持者為何沒上街？

世界新聞網／即時報導
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普呼籲群眾抗議他可能即將面臨的刑事訴訟，各大城市的警察嚴陣以待，準備應對可能發生的動亂；但是，據英國廣播公司（BBC）報導，許多川普最狂熱的支持者彼此傳遞的訊息是：留在家裡。

BBC說，這種現象看似矛盾，但有其道理。

在社交媒體、手機應用程式、和川普自己的Truth Social平台上，謠言四起；許多人擔心有雙面間諜混入，或者怕有人會栽贓給他們，目的是將亂象歸咎於川普支持者。

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由於這些謠言，加上擔心2021年1月6日事件重演，阻止了許多原本會為川普走上街頭的人。

曾組織參與1月6日國會暴亂的極右翼活動人士亞歷山大（Ali Alexander）在推特上說，21日他不會上街抗議，而且他說陰謀論者瓊斯（Alex Jones）也不會。

挺川的共和黨籍喬州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene)也表達了類似的疑慮，她擔心政府已好整以暇，要將挺川人士塑造成暴力分子。

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在支持川普的Facebook群組、Telegram頻道、4chan等網站以及Truth Social上，相同的情緒幾乎處處可見。

陰謀論者羅斯柴爾德（Mike Rothschild）表示，他看到許多挺川者擔心和平的抗議，會被執法者扭曲。

他說：「我想有一部分支持者實在太擔心會被逮捕，還有一部分是因為追隨川普的狂熱信仰者變少了。」

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川普 警察 刑事訴訟

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