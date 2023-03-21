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川普若因封口費案被捕會怎樣？5大疑問一次看

中央社華盛頓21日綜合外電報導
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

前總統川普自稱，今天恐將因2016年支付豔星「暴風女丹尼爾斯」13萬美元相關調查產生的罪名遭逮捕。若成真，這將是史上首位美國總統面臨刑事起訴。以下是這起案件幾個重要問題。

川普被指控什麼罪名？

英國廣播公司（BBC）報導，2016年川普（Donald）競選總統時，成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）想向媒體兜售川普2006年與她發生婚外情的故事。川普團隊聞風後，由他的律師柯恩（Michael Cohen）出面付給對方13萬美元封口費。

這筆付款並不犯法，然而川普事後償還柯恩這筆金額，帳面紀錄卻是法律費用。檢察官認為，川普因此犯下做假帳，但這在紐約只是刑事輕罪。

不過，檢察官也可能聲稱川普違反選舉法，因為他是為了不想讓選民知道過往婚外情而試圖隱匿支付封口費。而為了掩蓋一項犯罪而做假帳，則構成重罪。

他真的會被起訴嗎？

這個決定落在紐約市地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）一人身上。他已成立大陪審團調查是否有足夠證據起訴川普，他也是唯一知道是否或何時起訴的人。

答案揭曉的日子似乎已不遠。有跡象顯示，大陪審團的調查工作正在收尾。柯恩與他的前法律顧問卡斯特洛（Robert Costello）近幾日皆已提供證詞。其中卡斯特洛是川普律師團昨天提出的證人，目的為了打擊柯恩證詞可信度。

川普若被捕會發生什麼事？

川普的律師已經表明，如果川普遭到起訴，他會依照標準程序遭逮捕。亦即他可能從佛州住所海湖莊園（Mar-a-Lago）來到紐約市法院，完成登記、按指紋及拍犯人大頭照的正式程序。

考量到這項行動的歷史意義及安全上的疑慮，這趟程序會如何進展充滿未知數。因此檢方與川普團隊可能為此進行協商。

一旦案件完成登記、承辦法官選出，其他細節將會陸續揭曉，例如開庭日期、被告行動是否受限及交保條件等。

被告出庭應訊雖開放媒體旁聽，但法院可能採取特別措施保護川普的隱私與維護安全，例如允許他走私人通道進入。媒體引述官員報導，包括保護川普和其他前總統的特勤局在內，執法單位已針對川普可能被捕而持續準備應變計畫。

川普若輕罪成立，將面臨罰款，若他被判重罪，則面臨最高4年徒刑；但一些法律專家預測，川普很可能只會被罰款，坐牢的可能性很低。

會有示威抗議嗎？

川普在社群媒體上一再號召支持者，若他被起訴就進行大規模示威抗議，語氣呼應2021年他的支持者闖入國會大廈之前他的發言。這引發外界擔憂可能爆發暴力衝突。

然而，至今幾乎沒有跡象顯示，會出現導致2021年1月6日國會大廈攻擊事件發生的類似有組織大型示威。

他仍然能競選總統嗎？

法律沒有任何規定阻止罪名成立的犯人競選及擔任總統，甚至可從獄中領導國家。因此，無論川普遭到起訴或甚至定罪，都不能阻止他繼續競選總統。他也已經清楚表明，無論結果如何，他都會繼續打選戰。

不過若川普被捕入獄，無疑會阻礙他的競選活動。這雖然可能凝聚一些共和黨選民對他的支持，但仍會讓一名想要到處遊說選民及參與辯論的候選人行程大受影響。

川普 檢察官 紐約市

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