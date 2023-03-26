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料理功夫／台式甜酸泡菜基本版

劉若華
台式甜酸泡菜
台式甜酸泡菜

此款台式泡菜是油炸臭豆腐的好搭檔，酸溜溜、甜滋滋中帶點辣味，加上清脆、去油解膩的口感和促進食欲的功效，連薑片也變得酸香甜美爽口，深受許多人喜愛！在此分享的是基本版的作法，以此作法為基底，再依各人的喜好加入紅、白蘿蔔、小黃瓜、酸梅等等成為升級版，好吃易做且不費時。

此外，醃漬好的泡菜除了直接食用，亦可做為火鍋料、麵碼，或搭配肉片熱炒(為免走味，熄火前再加入)。來試試此款口味明亮直率的台式家常菜吧。

材料：

中小型高麗菜1顆、鹽適量、薑1小塊、小辣椒3條、羅漢果砂糖或普通砂糖近3/4杯、米醋近3/4杯。

台式甜酸泡菜食材
台式甜酸泡菜食材

作法：

1.高麗菜洗淨後切成片或撕成片，放入料理盆；薑削皮後切小片；小辣椒斜刀切片。

2.將鹽撒入料理盆，戴上手套將高麗菜輕輕抓揉直到菜葉稍微軟化，靜置半小時殺青去除澀味。

拌入鹽殺青去澀味
拌入鹽殺青去澀味

3.瀝除鹽水，以飲用涼水稍微沖一下，保留微微的鹹味作提味用，再次瀝除水分。

4.加入薑片、辣椒片、糖和米醋輕輕抓拌均勻，以保鮮膜覆蓋，放入冰箱醃漬半日至1日後食用，等待期間取出翻拌數次讓味道更均勻。

拌入調味料和辛香料醃漬
拌入調味料和辛香料醃漬

小叮嚀：

1.甜、酸、辣度可依各人口味斟酌彈性調整。

2.葉梗較厚硬的部份無須切除丟棄，在殺青和醃漬的過程中，只需多抓揉一會兒，便可使其入味且易於咀嚼；或削成薄片再殺青、醃漬。

3.每次夾取泡菜時，記得務必以乾淨、乾燥的器具夾取，以免泡菜變質。

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