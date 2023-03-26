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料理功夫／素食酸菜紅燒牛肉麵

smarthousewife
酸菜紅燒素牛肉麵
酸菜紅燒素牛肉麵

朋友的自製酸菜非常新鮮美味，讓我想起學生時代在台北街頭吃的三商巧福，那碗最受大眾歡迎的紅燒牛肉麵，起了畫龍點睛作用的就是裡頭的酸菜了。咱們就動手做素食版酸菜紅燒牛肉麵，回憶當年的難忘情懷吧。

材料：酸菜、胡蘿蔔、大白菜、豆腐、乾燥素食肉塊、義大利麵（通心粉）、水。

調味料：麻油、八角、黑胡椒、五香粉、韓式辣椒粉、鹽、醬油。

作法：

1.酸菜以清水浸泡洗淨，盡量去除過多鹽分，切碎備用。胡蘿蔔洗淨去皮，大白菜洗淨，均切小塊，豆腐切小塊，湯鍋放入適量的水，煮沸後倒入乾燥素食肉塊，汆燙5分鐘後瀝乾水分，備用。

2.炒鍋加入適量麻油，油鍋熱好放入酸菜拌炒，以紅糖調味，拌炒均勻，待菜肴熟且入味先盛起備用。

3.湯鍋中放入適量的水，水沸騰後放義大利麵條，不時地攪拌勿使沾黏，麵條煮熟，撈起過冷水，瀝乾水分，備用。

4.湯鍋放入胡蘿蔔、大白菜、素食肉塊、八角、水燉煮片刻。

5.大白菜八分熟，加入豆腐，並以麻油、黑胡椒、五香粉、韓式辣椒粉、鹽、醬油調味，攪拌均勻，繼續燉煮。

6.待菜肴熟且入味，倒入事先煮好的義大利麵，使菜肴、湯汁和麵條充分入味即可盛起，放上炒好的酸菜，素食酸菜紅燒牛肉麵就完成了。

酸菜
酸菜
酸菜紅燒素牛肉麵食材
酸菜紅燒素牛肉麵食材

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